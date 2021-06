Het wonder van Frank: na acht jaar in een rolstoel kan hij weer lopen, met dank aan corona

Gele boekje vanaf nu in ANWB-win­kels te koop, volgende week ook in boekenza­ken

25 juni Het felbegeerde gele vaccinatieboekje ligt vanaf vandaag bij de ANWB in de winkel en is vanaf begin volgende week ook in boekhandels verkrijgbaar. Mogelijk is de eerste lading snel uitverkocht, want voor de ANWB gaat het om een oplage van 30.000 stuks, laat leverancier SDU weten.