Eerste officiële matige vorst zorgt voor hinder op het spoor, twee treinen gestrand

Onder vriespunt

In grote delen van het land daalde de temperatuur afgelopen nacht tot onder het vriespunt. Niet alleen in De Bilt vroor het dinsdagochtend, ook in het noorden, zuiden en oosten van het land. Er is sprake van officiële matige vorst als de temperatuur in De Bilt onder de -5 graden komt. De laatste keer dat het matig vroor was op 6 maart van dit jaar. Vorig jaar werd de eerste officiële matige vorst op 31 januari gemeten. Dat was toen het einde van een recordlange periode van 740 dagen zonder matige vorst.