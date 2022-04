Edese (36) blijft voorlopig in de cel voor doodrijden zorgbeveiliger Ben na verkeersruzie

Woorden over blikschade

Daar staat mogelijk meer dan 12 jaar gevangenisstraf op. Ook is de geschokte rechtsorde zo geschokt, dat de vrouw volgens het OM niet eerder vrij kan komen. De rechters vinden dat ook. Een zitting van de raadkamer is niet openbaar.



Het slachtoffer en de verdachte kregen zaterdagmiddag 19 maart woorden over blikschade die de vrouw had veroorzaakt aan het busje van het slachtoffer. De vrouw zou hebben geweigerd om de veroorzaakte schade af te handelen. Volgens omstanders stapte ze boos in en reed daarna over het slachtoffer heen.