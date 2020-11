Drukte in binnensteden: 'Mensen, kom niet!’

In meerdere steden is het deze middag druk in het centrum. De gemeentes Amsterdam en Maastricht hebben bezoekers opgeroepen om niet meer te komen. In Rotterdam gaan de winkels vanmiddag opnieuw eerder dicht. In sommige andere steden is het juist een stuk rustiger dan eerder dit weekend.

‘Kom niet naar het winkelgebied in de binnenstad! Het is daar te druk', schrijft de gemeente Amsterdam op Twitter. ‘In de Kalverstraat stellen we eenrichtingsverkeer in. De richting loopt vanaf de Dam naar het Spui’.

Ook in Maastricht wil de burgemeester dat mensen thuis blijven. Voor de binnenstad in de Limburgse hoofdstad is vanmiddag code rood afgekondigd. Het is er te druk, mensen kunnen de 1,5 meter afstand niet meer bewaren, zei een woordvoerster zondagmiddag. Als mensen toch blijven komen, dan gaat burgemeester Annemarie Penn-Te Strake over tot het sluiten van de winkels in het centrum. Volgens de woordvoerder zijn er onder meer veel Belgen in de stad.

De gloednieuwe kledingoutlet Amsterdam The Style Outlet in Halfweg, die pas net open is, heeft voor de tweede dag op rij een bezoekersstop moeten inlassen vanwege drukte, meldt NH Nieuws.

Volledig scherm De Lijnbaan in Rotterdam. © ANP

Op slot

In Rotterdam gaan de grote winkelcentra vandaag om 17.00 uur op slot. Burgemeester Aboutaleb gooide ook zaterdag al de winkels eerder dicht vanwege de drukte. Koopjesjagers togen de afgelopen dagen massaal naar Rotterdam vanwege Black Friday. Ook in bijvoorbeeld Eindhoven en Dordrecht was de toeloop veel te groot.

Niet in alle steden is het vandaag opnieuw druk. Zo is het in Eindhoven nu rustig. Ook in Dordrecht is het niet extreem druk en mogen de winkels gewoon open blijven. In Den Bosch is het aantal bezoekers volgens informatie van de gemeente op dit moment ook redelijk beperkt.

Koopgekte

De vrees is dat het coronavirus verspreid wordt als veel mensen tegelijk op dezelfde plek zijn. Volgens Aboutaleb waren de problemen van dit weekend te voorkomen geweest. De 25 burgemeesters in het Veiligheidsberaad hebben het kabinet gevraagd om de koopgekte rondom Black Friday in de steden aan banden te leggen, bijvoorbeeld via een verbod. Dat heeft het kabinet geweigerd, aldus de Rotterdamse burgemeester vanmiddag bij het tv-programma Buitenhof. ,,Ze vonden dat optreden een zaak was van de burgemeesters.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus: