Bestolen klanten leven zich met knuppel uit op de auto van prostituee

20 november Sommige Amerikaanse staten voelen zich gedwongen strengere maatregelen te nemen, omdat de ziekenhuizen onder de toestroom aan coronapatiënten lijken te bezwijken. Op dit moment, zo becijferde persbureau Reuters, liggen er bijna 79.000 personen met Covid-19 in een ziekenhuisbed. Het hoofd van de Grieks-Orthodoxe kerk, aartsbisschop Ieronymos, is opgenomen in een ziekenhuis met coronaklachten. Wij hielden het coronanieuws nauwlettend bij in ons liveblog. Hieronder lees je de berichten van de laatste dagen terug. Een nieuw blog vind je hier.