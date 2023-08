Bedrijf mocht medewerkster niet ontslaan, omdat ze daardoor met vier kinderen in stacaravan belandde

Een werkgever kan nog zoveel goede redenen hebben om een medewerker op staande voet te ontslaan, soms is dat toch niet voldoende om het ook écht voor elkaar te krijgen. Dat blijkt uit een deze week gepubliceerde uitspraak van de kantonrechter in Lelystad.

Een vrouw raakte door het ontslag dakloos en belandde met vier minderjarige kinderen in een stacaravan. Omdat de werkgever wist dat dat zou kunnen gebeuren, mocht hij haar niet ontslaan.

En dat terwijl er voldoende reden was voor ontslag op staande voet, oordeelde de rechter. De vrouw (39) had namelijk gesjoemeld met de rekening voor reparatie van haar eigen auto, in het garagebedrijf waar ze werkte als service-adviseur. Ze had, in strijd met de afspraken, zelf de factuur opgemaakt, voor een uurtje werk van de monteurs. Ze bracht daarvoor 134,75 euro bij zichzelf in rekening. Op de werkbon stond echter dat er 4,4 uur aan de auto was gesleuteld. Daarmee had de vrouw 245,81 euro te weinig betaald.

Huis verkocht

Nadat het bedrog was ontdekt en de medewerkster het had toegegeven, werd ze per direct ontslagen. Op zich begrijpelijk, oordeelt de rechter, ware het niet dat de vrouw kort voor het ontslag haar huis had verkocht. Ook had ze samen met haar partner al een nieuw huis gekocht. Om een hypotheek te krijgen voor dat huis, had ze van haar baas een werkgeversverklaring gekregen. Nadat het ontslag bekend werd, weigerde de bank een hypotheek en werd de koop van het nieuwe huis ontbonden.

De vrouw kwam daardoor zonder huis én inkomen te zitten. Eind mei moest ze met haar vier minderjarige kinderen noodgedwongen in een stacaravan wonen, met een partner die zzp’er is. Hoewel de baas, vanwege de eerder verstrekte werkgeversverklaring, wist dat de vrouw en haar gezin bezig waren te verhuizen, zette hij het ontslag toch door. ‘Goed is goed en fout is fout', oordeelde werkgever.

Nuanceren

De kantonrechter ziet dat anders, die vindt dat ‘persoonlijke omstandigheden goed of fout kunnen nuanceren'. Ofwel: de werkgever had ook de mogelijkheid dat de vrouw door het ontslag dakloos zou worden in de overwegingen moeten meenemen. Zeker omdat haar contract voor bepaalde tijd kort daarna toch al zou eindigen. De rechter vernietigt daarom het ontslag op staande voet en bepaalt dat het autobedrijf nog twee maanden salaris, zo'n 6900 euro, moet uitbetalen.

De vrouw claimde ook nog dat ze vanwege de eerder ontvangen werkgeversverklaring een contract voor onbepaalde tijd zou moeten krijgen. Maar dat vindt de rechter niet; in zo'n verklaring spreekt de werkgever de intentie uit iemand voor langere tijd in dienst te nemen, maar daar kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Of de vrouw met haar gezin nog steeds in een stacaravan woont, is niet bekend. Haar advocaat was niet bereikbaar voor commentaar.

