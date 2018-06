Boze postbezorgers PostNL dreigen opnieuw met actie

Het is het zoveelste hoofdstuk in het al jarenlang slepende conflict tussen de postbezorgers en de directie van PostNL. Dat draait ditmaal om de voorgenomen invoering van de zogeheten combibundel.



Dat werkt als volgt: op dit moment gaan de postbodes op pad met één postpakket dat bestaat uit machinaal gesorteerde kleine post. De collega’s van de afdeling Voorbereiden voegen daar handmatig de grotere stukken post aan toe.



Maar de technologie staat niet stil. Nu is het ook mogelijk om de grote stukken automatisch te laten sorteren. PostNL wil daarom stoppen met het handmatig sorteren. De voorbereiders hoeven dan straks alleen nog maar de kleine en grote post los van elkaar ‘af te stieken’. De twee bundels gaan vervolgens op elkaar in de tas van de postbezorger: de combibundel is klaar.

Banenverlies

Quote Honderden mensen kunnen straks fluiten naar hun baan Ger Deleij Efficiënt misschien, maar slecht nieuws voor het PostNL-personeel, stelt FNV. De voorbereiders krijgen door de aanpassing - die rond september moet worden ingevoerd - veel minder werk.



,,Dat kost dus banen”, waarschuwt bestuurder Ger Deleij. ,,Door het overhevelen van de taken vervalt er zo’n 190 fte. Veel mensen hebben een deeltijdcontract, dus het gaat uiteindelijk om honderden mensen die kunnen fluiten naar hun baan.”



Ook voor de ongeveer 17.000 postbezorgers is de aanpassing nadelig, meent de belangenorganisatie. ,,Omdat ze straks uit twee bundels moeten bezorgen, betekent dat feitelijk dat ze alsnog het sorteerwerk van de voorbereiders moeten doen, maar dan op straat.”

Postvest

Volledig scherm Medewerkers van PostNL sorteren pakketjes in het pakkettensorteercentrum © ANP PostNL heeft als hulpmiddel een nieuw postvest laten ontwikkelen, met vakken voor de bundels en plek voor brievenbuspakjes. Die vesten zijn niet alleen onhandig, ze zijn ook gevaarlijk, schetst postbezorger Fred Gersteling, die daarnaast als voorbereider werkt én in de ondernemingsraad zit.



,,Door het vest kan je helemaal niet zien wat er voor je op straat ligt. Als je een trap op moet, kan je de treden niet zien. En bukken voor een brievenbus is al helemaal onmogelijk. Geloof me, er zijn veel meer brievenbussen waar je voor moet bukken dan je denkt.”



PostNL heeft daarop besloten dat het vest niet verplicht is, maar stelt wel eisen voor de bezorgers die het zonder doen. Zo moeten de bundels op de arm gesorteerd worden - op de grond leggen mag niet - en mag de bezorger vanuit veiligheidsoverwegingen niet lopend sorteren.

Quote Hoe meer handelin­gen je verricht, hoe groter de kans dat het fout gaat. Dat is een wetmatig­heid Fred Gesterling ,,De natuurlijke reactie is natuurlijk dat je wel gaat lopen”, aldus Gesterling. ,,Dat verhoogt de kans op struikelen, zeker als je je aandacht bij het sorteren hebt.”



Het bezorgen wordt dan ook nodeloos ingewikkeld, meent Deleij. ,,Die postbezorger snapt er niks meer van, die heeft allemaal geen trek in al die regeltjes.” Volgens de FNV stromen de klachten inmiddels binnen.



Ook de klant is de dupe van de nieuwe plannen. ,,De kwaliteit van de postbezorging holt achteruit met deze maatregel”, aldus Deleij. ,,En dat terwijl het allemaal toch al niet zo goed gaat. Dit moet PostNL niet willen.” Hij vindt Gesterling aan zijn kant: ,,Hoe meer handelingen je verricht, hoe groter de kans dat het fout gaat. Dat is een wetmatigheid.”

Overtreding van cao

PostNL overtreedt bovendien de cao, benadrukt FNV. De voorbereiders hebben een ander - beter - cao dan de bezorgers. Deleij: ,,De ondernemingsraad heeft dat PostNL stelt dat de werkzaamheden ook binnen het takenpakket van de bezorgers passen, maar dat is niet zo. De cao moet opengebroken worden, en daar gaan de bonden over. De directie passeert ons gewoon, daar zijn we ontzettend boos over.”



FNV en PostNL gaan binnenkort opnieuw om tafel om te praten over het plan. Deleij is kraakhelder. ,,Er bestaat zoveel verzet, dat is echt uniek. Een duidelijk signaal dat de directie serieus moet nemen. Als de gesprekken niks opleveren, volgen er acties.”



Noodzakelijk

Quote Als blijkt dat de bezorgers meer tijd kwijt zijn voor hun taken, worden ze daar extra voor betaald PostNL PostNL laat in reactie weten dat de invoering van de combibundel noodzakelijk is voor de toekomst van de postbezorging. ,,We zien elke dag dat we te maken hebben met minder briefpost. Daarom moeten we onze werkwijze steeds blijven aanpassen om de post voor onze klanten betrouwbaar en bereikbaar te houden", aldus woordvoerder Jochem van de Laarschot. De methode wordt onder meer in Noorwegen, Denemarken en Duitsland al toegepast.



De afname van 190 fte wordt volgens het postbedrijf opgevangen met een extra 115 fte bij de bezorgers. Daarmee probeert de directie zoveel mogelijk mensen binnenboord te houden. ,,Door de groei bij de afdeling Pakketten zijn daarvoor intern goede mogelijkheden", stelt de woordvoerder.



Van overtreding van de cao is geen sprake, stelt PostNL stellig. Uit onderzoek door functiewaarderingsdeskundigen van vakbond FNV en de werkgeversvereniging AWVN zou blijken dat de combibundel geen functieverzwaring oplevert voor de postbezorgers. Wel is een aantal hulpmiddelen toegevoegd, zoals het postvest. Als blijkt dat de bezorgers meer tijd kwijt zijn voor hun taken, worden ze daar extra voor betaald.

Goed uitkomen

PostNL benadrukt niet over een nacht ijs te zijn gegaan. ,,We zijn al 1,5 jaar bezig met de voorbereidingen. Er zijn inderdaad veel kritische vragen gesteld, maar net als bij eerder veranderingen bij PostNL zijn we ervan overtuigd dat we daar over tijd goed uitkomen. We voeren de aanpassingen in stappen door en passen het plan aan waar nodig." De directie gaat dan ook graag opnieuw om tafel met alle betrokkenen.