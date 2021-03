Boze kermisexploitanten dreigen verkeer plat te leggen met vrachtwagens

Afgelopen donderdag voerden kermisexploitanten en hun gezinnen in meerdere steden actie tegen de in hun ogen gebrekkige steun vanuit de overheid. Maart is de maand waarin traditioneel de eerste kermissen opengaan, maar voorlopig is er wegens de coronacrisis nog geen enkele vergunning verleend voor het houden van een kermis.

Logistieke chaos

Verloren seizoen

De veelal familiebedrijven in de branche kunnen niet nóg een slecht seizoen overleven, zegt Van Tol. ,,Omdat onze sector seizoensgebonden is, ligt het niet sinds een jaar stil, maar al 18 maanden.” Volgens de woordvoerder en eigenaar van meerdere attracties, zoals de ‘Mr. Turbo Polyp’, was er rond de kerst nog veel optimisme bij zijn collega's voor het komende seizoen, dat rond deze tijd zou starten. ,,We hadden goede hoop dat de vaccinaties ervoor zouden zorgen dat we weer kunnen ondernemen. Nu is er weinig perspectief op dat gebied. Mocht de economie aan het einde van deze zomer weer op gang komen, is het voor ons al bijna einde seizoen.”