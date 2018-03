Boze actievoerders opgepakt na afschieten dier Oostvaardersplassen

Daar waar de demonstratie vanmorgen rustig verliep, ontstond er later op de dag toch een confrontatie tussen actievoerders en mensen van Staatsbosbeheer. Er ontbrandde een verhitte discussie over het al dan niet afschieten van een van de dieren in het natuurgebied.

Fataal schot

Toen de boswachters besloten het dier af te schieten in het bijzijn van de actievoerders, liepen de emoties hoog op. Na het fatale schot barstte een stortvloed aan scheldkanonnades los. Twee actievoerders klommen op dat moment over het hek en liepen richting de voertuigen van Staatsbosbeheer om verhaal te halen.

De politie moest eraan te pas komen om de situatie onder controle te krijgen. Daarbij werden drie mensen opgepakt. Eén voor het klimmen over het hek, een ander voor baldadigheid en de derde voor het niet tonen van een identiteitsbewijs. De drie zijn in politieauto's naar het bureau gebracht en hebben daar een boete gekregen. Ze zijn inmiddels allemaal weer vrij.

Provocatie

Maacha Vrolijk, één van de organisatoren van de demonstratie van vanmorgen en actievoerder van het eerste uur, is niet te spreken over de handelswijze van Staatsbosbeheer. ,,Bizar, dit is provocatie!'' Ze noemt de werkwijze ook 'gevaarlijk'. ,,In principe sta ik achter het afschieten van een groot deel van de kudde, maar hier gaan wel een aantal dingen mis. Het is voor de schutter en de omstanders gevaarlijk om van zo dichtbij te schieten. De kogel kan afketsen op botdelen en daarna iemand treffen. Als een jager in zijn eentje in het bos staat kan hij dat risico voor zichzelf afwegen. Nu staan er omstanders bij.''