Bouwvakkers huilen om verongelukte kraanmachinist Kevin (24) in Den Haag

VIDEODe bouwvakkers, die op het bouwterrein op de 1e Lulofsdwarsstraat in Den Haag werken waar gisteren een kraanmachinist om het leven kwam, zijn zwaar aangeslagen. Het gaat om een jonge kraanmachinist van 24 jaar oud, die met een liftkooitje naar beneden stortte. Vandaag is een minuut stilte gehouden.

Op het bouwterrein is om 12 uur stil gestaan om het verlies van de jonge kraanmachinist. Al het werk werd neergelegd en personeel kwam samen. Een intense stilte daalde neer tijdens de minuut stilte. Op de plek waar de man overleed, zijn bloemen neergelegd.

Volgens een woordvoerder van het bouwbedrijf gaat het om een jongeman, van 24 jaar, die pas net was begonnen in het vak. De bouwvakkers werken intens met elkaar samen en het verlies van de jonge collega maakt dan ook veel indruk op hen. ,,Bij iedereen is het nieuws als een klap binnengekomen. Vanochtend stonden grote bouwvakkers te huilen als kleine kinderen”, zegt een woordvoerder ter plaatse. ,,Voor veel mensen zal dit project nooit meer zijn wat het geweest is.”

Volgens de woordvoerder is de jongen verongelukt doordat hij in een liftkooitje van grote hoogte naar beneden viel. Een giek van een andere kraan zou tegen hem aan zijn gekomen. De 24-jarige machinist die nèt in die kooi stond, had geen schijn van kans en stortte met lift en al tientallen meters naar beneden. Vanmiddag lag de kooi waar de verongelukte jongeman inzat nog op het bouwterrein, onder een blauw zeil.

Degene die in de andere kraan zat, zit volgens de zegsman aan de grond. De inspectie doet verder onderzoek naar de zaak.

Volledig scherm Herdenksmoment van ongeval kraanmachinist 1e Luluofsdwarsstraat Den Haag © Daniella van Bergen

Fijne gozer

,,Je gaat met lood in je schoenen naar je werk", vertelt Cas Werné, een van de werklieden over de sfeer, een dag na het genadeloze ongeval. ,,En dan kom je hier op de bouwplaats en dan is er veel verdriet. Het is heel spijtig wat er gebeurd is. En het is vervelend dat je heel de dag hamert op veiligheid en dan komt zoiets op je pad. Er is een hoop verdriet. Tranen.’'

De omgekomen collega noemt hij ‘een fijne gozer'. ,,We zijn hier al een jaar aan het bouwen met elkaar. ‘s Ochtends doe je in de keet eerst een bakkie met elkaar. We hebben een leuk en goed team.’’

De uitvoerder vertelt dat hij de bloemen van omwonenden enorm waardeert en onder de indruk is van de politie. Agenten zijn druk bezig met het onderzoek naar het bedrijfsongeval, maar sloten zich vanmiddag aan bij de groep bouwers die de omgekomen 24-jarige een minuut lang in stilte herdachten. ,,De politie ging er ook bij staan, deed haar helm af. Dat vind ik echt geweldig. Respect", aldus de uitvoerder.

Oproep

Kraanmachinisten in heel Nederland werden opgeroepen de betrokkenen bij te staan door om klokslag 12.00 uur de kranen in de richting van Den Haag te draaien. In de branche is het gebruikelijk dat bij een ongeluk collega's hun kranen richting de plek van het ongeval draaien.

Project

Op het bouwterrein moeten in 2020 woningen verrijzen. Het project Caland Dock bestaat uit 550 woningen, drie parkeergarages en binnentuinen. Het gaat om vijf gebouwen in de hoogte van negen en twaalf verdiepingen.