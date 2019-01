Bouwers vreugdevuur werken mee aan onderzoek

,,Het was een open en goed gesprek, waarin de bouwers zich eveneens zeer aangedaan toonden'', schrijft Krikke in een brief waarin ze de gemeenteraad informeert over er wat er mis ging. Volgens Krikke gaven de bouwers aan nog "in shock" te verkeren. ,,Tegelijkertijd hebben zij in dit gesprek met de driehoek herhaald dat ze zich niet aan afspraken hebben gehouden. De bouwers van beide vuren hebben hun volledige medewerking toegezegd aan de evaluatie'', aldus Krikke.