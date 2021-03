Bosuil zet klauwen in hoofd van Marcel: ‘Ik wilde een jong uiltje redden van een vos’

Marcel weet hoe hij met uilen om moet gaan. Hij fotografeert al langere tijd in de natuur en gaat regelmatig met een vriend mee op pad die uilen en roofvogels inventariseert in de omgeving. Hij weet de fijne kneepjes van het vak, weet dat oudere uilen erg beschermend zijn over hun nakomelingen. Hij weet ook jonge uilen uit hun nestkast vallen en vervolgens langzaam maar zeker naar hoger gelegen plekken klimmen. Dat doen ze over het algemeen op eigen kracht, maar toen Marcel vorige week van een kennis hoorde dat er op een terrein in Aarle-Rixtel twee jonge bosuiltjes naar beneden waren gekomen, besloot hij een kijkje te gaan nemen.

,,Die uiltjes konden nog niet vliegen, slechts een beetje fladderen. Ze komen op de grond terecht, schuifelen naar een bosje en kruipen zachtjes aan steeds hoger. Toen ik ben gaan kijken, zag ik ze op een composthoop zitten. Ik heb een paar foto’s gemaakt en ben vervolgens weer gegaan. Eenmaal thuis ben ik toch gaan denken. Een goede week eerder had een kennis van mij op die plek een vos gespot. Potverdorie, ik hoopte toch dat dat beest die uilen niet te pakken zou krijgen”, vertelt Marcel.

Volledig scherm De wonden zijn goed zichtbaar. © Marcel van de Kerkhof

De gedachtes lieten hem niet los. Zelfs de volgende ochtend bleef hij erover malen. Marcel stapte in zijn auto en reed terug naar de plek waar hij de avond daarvoor was. ,,Ik kon nog maar één uiltje terugvinden. Omdat ik wilde voorkomen dat een vos of loslopende hond het beest te pakken zou krijgen, wilde ik het op een hoger gelegen plek zetten. Ik pakte dat uiltje, liep naar een boompje en kreeg toen uit het niets een klap op mijn achterhoofd. Ik wist meteen wat er loos was. De vader- of moederuil zat mij van een afstandje al in de gaten te houden. Ik liep verder, toen nog een tweede klap. Ik ben gewoon doorgelopen, was toch al bezig. Ik heb het kleine uiltje in de boom gezet en ben vervolgens weer gegaan. Het verbaasde me hoe hard die klappen aankwamen. Mijn hoofd bloedde. Normaal hebben we handschoenen aan, een pet op, soms zelfs een bril op. Het kan namelijk dat een uil je aanvalt, al had ik dat zelf eerder nog nooit meegemaakt.”

Marcel nam het zekere voor het onzekere en bracht een bezoekje aan de huisarts. ,,Ik ben die ochtend meteen maar een tetanusprik gaan halen. Mijn wonden heb ik laten behandelen. Heb er behoorlijk last van gehad, heel mijn hoofd zat vol met schrammen.”

Gewond of niet gewond, wel of geen bloed, het uiltje was gered. En dat is waar hij het allemaal voor deed. Het tweede uiltje, dat Marcel tijdens zijn reddingsactie niet kon vinden, is inmiddels ook terecht. ,,Een kennis van me is nog gaan kijken. Beide jongen zitten nu een stuk hoger in de boom.” Veilig en wel.

Volledig scherm De babyuilen. © Marcel van de Kerkhof

Volledig scherm De moeder- of vaderuil keek van een afstandje toe. © Marcel van de Kerkhof

