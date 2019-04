Borstkanker vaak niet herkend: ‘bekijken is belangrijker dan bevoelen’

Het merendeel van de vrouwen weet nog niet of nauwelijks hoe ze signalen van borstkanker kunnen herkennen. Zo weet ruim 70 procent niet dat het bekijken van de borsten belangrijker is dan het bevoelen. Dat blijkt uit onderzoek van het Alexander Monro Ziekenhuis onder vierhonderd vrouwen.

Uit hetzelfde onderzoek komt naar voren dat zo’n 20 procent van de vrouwen de borsten nooit checkt en dat nog eens 20 procent niet direct naar de huisarts gaat als een verandering te zien is. Het onderzoek is voor het ziekenhuis, gespecialiseerd in borstkanker, reden om de campagne ‘Ken je borsten’ te starten.

Directeur/oncologisch chirurg Marjolein de Jong: ,,De cijfers bevestigen wat wij vaak horen: er zijn nog volop misverstanden over het ‘zelfonderzoek’. Zo is het mantra ‘voel een keer per maand aan je borsten’ maar blijven hangen, terwijl wij als professionals allang weten dat het belangrijker is goed naar je borsten te kíjken. Bovendien zijn vrouwen nog steeds terughoudend om naar de arts te gaan. Angst speelt een rol, maar ook het gevoel dat ze dan een ‘zeur’ zijn.’’

Signalen

Vrouwen kunnen sommige signalen pas oppikken door hun borsten geregeld te bekijken ,,Dan gaat het bijvoorbeeld om aanhoudende schilferende huiduitslag, roodheid of sinaasappelhuid. Daarvan denken vrouwen vaak: ach, een beetje ontsteking of eczeem, gaat wel over. En, nee, deze dingen hoeven niet per se op borstkanker te wijzen, maar je moet er alert op zijn en je laten onderzoeken.’’ In de nieuwe folders, geïnspireerd op de langlopende borstkanker-campagne ‘Know your lemons’ in de VS, komen alle twaalf signalen langs: van kuiltjes tot tepelvocht.

De Jong benadrukt dat de overlevingskansen bij borstkanker in een vroeg stadium veel groter zijn. ,,Hoe eerder we erbij zijn, hoe beter.’’ Ook onderstreept ze dat het tweejaarlijkse borstonderzoek dat vrouwen vanaf 50 jaar krijgen aangeboden geen enkele reden is om niet meer op te letten. ,,Dat onderzoek is een momentopname. Het is niet zo dat je dan twee jaar geen borstkanker meer kan krijgen.’’

In Nederland sterven jaarlijks ongeveer 3200 vrouwen aan borstkanker. Eén op de zeven tot acht vrouwen krijgt te maken met de ziekte. Jaarlijks zijn dit ruim 17.000 nieuwe gevallen als het ‘voorloper stadium’ van borstkanker ook wordt meegeteld.