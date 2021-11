Boosheid en teleurstelling, maar ook begrip voor coronamaatregelen

De horeca is boos, evenementenbureaus teleurgesteld, maar in het hoger onderwijs zijn ze begripvol. De nieuwe coronamaatregelen die morgenavond om 18.00 uur ingaan roepen gemengde reacties op.

De horeca is een van de sectoren die - net als in eerdere lockdowns - hard wordt getroffen. Vanaf 20.00 uur moeten cafés en restaurants de deuren sluiten. Koninklijke Horeca Nederland laat weten dat er veel woede en verdriet is bij ondernemers. De aankondigingen van vrijdagavond noemt KHN niet onderbouwde maatregelen die de branche keihard raken.

Eerder op de dag lekte uit dat de horeca om 19.00 uur moest sluiten. Dat het nu een uur later is, helpt volgens KHN om het sentiment iets milder te maken. Ook hopen ze met het kabinet in gesprek te gaan om de harde sluitingstijd nog iets te verruimen. ,,Wij lobbyen nog voor een inloop van gasten tot bijvoorbeeld 20.00 uur, om dan daarna niemand meer binnen te laten en dat wie dan weg wil, ook weg kan. Dan zijn er niet meer de vervoersbewegingen tegelijkertijd en is er geen sprake van kroeghoppen. Zo’n verspreide uitstroom van gasten betekent dus geen piek, wat veel beter is voor de handhaving en bovendien minder besmettingen zou moeten betekenen”, zegt directeur Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland.

Teleurgesteld

Ook evenementenbouwers zijn teleurgesteld. Zij mogen na 18.00 uur ‘s avonds geen bijeenkomsten meer organiseren. Overdag mogen er 1250 mensen bij elkaar komen, maar alleen met een vaste zitplaats en gasten moeten ‘een groen vinkje’ in de corona-app laten zien. Directeur van Rotterdam Ahoy, Jolanda Jansen, die spreekt namens de Alliantie van Evenementenbouwers, is verbaasd, teleurgesteld en boos. ,,Wat voor ons duidelijk is, is dat dit beleid niet gestoeld is op feiten en inhoud. Al uit de fieldlab-evenementen kwam naar voren dat evenementen veiliger zijn dan thuis bezoek ontvangen. Ik denk dat het een ontzettend naïeve illusie is om voor te stellen met maximaal vier mensen thuis te komen. De problemen zitten niet bij deze sector. Dit zijn symbolische maatregelen.”

Alle niet-essentiële winkels moeten de komende drie weken om 18.00 uur de deuren sluiten, supermarkten mogen twee uur langer open blijven.

Vakbond CNV laat weten dat er nu geen andere keus is door het recordaantal besmettingen. ,,We vragen het kabinet wel om ruimschoots over de brug te komen met steunpakketten voor de horeca, cultuur- en evenementensector. Anders vallen daar onnodige ontslagen”, aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin in een verklaring.

Supermarktkoepel Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) laat weten dat supermarkten hun klanten zoveel mogelijk op de nieuwe coronamaatregelen gaan wijzen. Vanaf zaterdag moeten essentiële winkels als supermarkten om 20.00 uur sluiten. Zoals de supers volgens het CBL de gehele coronaperiode hebben gedaan, zullen ze ook nu weer de richtlijnen van de overheid en het RIVM opvolgen.

Begrip

Het hoger onderwijs reageert begripvol op de nieuwe coronabeperkingen die zaterdag ingaan. Het maximale aantal personen per ruimte gaat terug naar 75. Volgens voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen nemen hogescholen hun verantwoordelijkheid, maar is het belangrijk fysiek bij elkaar te blijven komen. ,,Niet in de laatste plaats vanwege de mentale gezondheid van onze studenten die ernstig onder druk staat.”

Tijdens examens of tentamens mogen er wel meer studenten en docenten in een zaal aanwezig zijn. De maatregel geldt vanaf aanstaande zaterdag en duurt minstens drie weken.

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad dringen er bij het kabinet op aan om de aangescherpte coronamaatregelen niet langer dan drie weken te laten duren. Daarna moet het werken met coronatoegangsbewijzen voor langere tijd goed geregeld zijn. “We moeten niet weer in een langdurige lockdown belanden”, aldus Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen.

Bruls is net als anderen ‘teleurgesteld’ dat er nu toch weer lockdown-achtige maatregelen nodig zijn, ondanks de hoge vaccinatiegraad in het land. ,,Maar dit is een kritisch moment in de crisis met het hoogste aantal besmettingen ooit en heel veel zorgen over de belasting van de zorg. We moeten dus niet in de teleurstelling blijven hangen, maar het beste antwoord geven dat we op dit moment hebben: voor langere tijd werken met coronatoegangsbewijzen”, aldus Bruls.

