Boosheid bij politie na racisme-opdracht groep 4: ‘Kinderen zeiden thuis: papa, maak jij mensen dood?’

De racisme-opdracht begrijpend lezen voor basisschoolleerlingen, waar gisteren zoveel over te doen was, heeft kwaad bloed gezet bij agenten. Politiebonden ANPV en ACP vinden dat Nieuwsbegrip, een onderwijsplatform van schoolbegeleidingsdienst CED-Groep, een grens overgaat door zonder verdere argumentatie te stellen ‘dat witte politiemensen vaker zwarte mensen met geweld om het leven brengen’. ,,Ik voel mij aangetast in de goede naam en eer door de weerzinwekkende manier waarop Nieuwsbegrip meent kinderen te moeten onderwijzen.”

De onderwijzers achter het in 2005 opgerichte Nieuwsbegrip proberen door middel van een toegankelijk geschreven opdracht de gewelddadige dood van George Floyd op een begrijpelijk manier uit te leggen. Een foto van de opdracht circuleerde gisteren op Twitter en werd al snel honderden keren verspreid. Tegenstanders vinden dat niet alle feiten correct worden weergegeven, waardoor er een vertekend beeld ontstaat van de huidige protesten en het racismedebat dat daarbij hoort.

Zo liet Nieuwsbegrip in de opdracht doorschemeren dat ‘witte mensen vinden dat andere mensen minder waard zijn’ en dat ‘witte agenten vaker zwarte mensen met geweld om het leven brengen’. Hans Schoones, voorzitter van politiebond ANPV, geloofde in eerste instantie niet wat hij las. ,,Ik heb het gelezen en bepaalde zinnen kunnen echt niet door de beugel. Ze gaan hiermee echt over de schreef. Zoals hier omschreven wordt, is het namelijk niet.”

‘Tendentieus’

Schoones beklaagt zich vooral over het feit dat de schoolbegeleiders vooruitlopen op het onderzoek naar de gewelddadige arrestatie van Floyd. ,,Wie heeft de verklaring van de betrokken agent gelezen? Heeft hij zich al uitgesproken dat hij het deed omdat de verdachte zwart was? Nee. Alles en iedereen wordt nu wel over één kam geschoren. Dat doet niet recht aan de politieagenten in Nederland. Tendentieus dus!”

Maarten Brink, voorzitter ACP Zeeland-West Brabant, schaart zich achter die woorden. ,,Ik voel mij aangetast in de goede naam en eer door de weerzinwekkende manier waarop Nieuwsbegrip meent kinderen te moeten onderwijzen”, laat hij weten. ,,Ik ken collega's wiens kinderen na de opdracht zijn thuisgekomen met de vraag: hey papa, maak jij mensen dood? Die kinderen kunnen zulke teksten moeilijk relativeren, daarom is het zo belangrijk om heel zorgvuldig met dit onderwerp om te gaan.”

Vanuit het onderwijs is eveneens zeer verontwaardigd op de teksten gereageerd, weet Brink. ,,Ik heb gehoord van leraren dat zij hier absoluut niet achter staan. Logisch, want dit draagt absoluut niet bij aan de verbinding en samenhorigheid waar juist in deze moeilijke tijden zo veel behoefte aan is.” PVV-Kamerlid Chris Jansen is nog kritischer en stelt dat kinderen op deze manier worden ‘vergiftigd met de boodschap dat witte mensen discrimineren’. Hij noemt het lesmateriaal ‘ronduit schandalig’.

Quote Ik heb gehoord van leraren dat zij hier absoluut niet achter staan. Maarten Brink, ACP Zeeland-West Brabant

Excuses

Een woordvoerder van CED-Groep erkent dat de opdracht op een verkeerde manier kan worden geïnterpreteerd. ,,Toen bleek dat deze opdracht een slecht geformuleerde zin bevatte, hebben we dat direct aangepast. Nieuwsbegrip wil discriminatie juist de wereld uit helpen en we maken onze excuses aan iedereen die zich gekrenkt voelt. We zijn erg geschrokken van alle reacties op met name social media.”

Binnen een dag kwamen er bij Nieuwsbegrip enkele tientallen klachten binnen over de opdracht. Een enkeling laat op sociale media weten aangifte te doen tegen de makers van de opdracht. Het is niet duidelijk of er bij de politie daadwerkelijk aangifte is gedaan. ,,Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee we onze teksten nu al schrijven, beraden we ons nader op de vraag of en hoe we deze gevoelige onderwerpen op niveau AA Alfa moeten behandelen”, besluit de woordvoerder.

Quote We zijn erg geschrok­ken van alle reacties op met name social media CED-Groep

Onder vergrootglas

Na de schokkende dood van George Floyd liggen politiekorpsen van over de hele wereld onder een vergrootglas, tot frustratie van de politie in Frankrijk. Agenten zijn daar voor een demonstratie de straat opgegaan omdat ze in hun ogen afgeschilderd worden als racisten en omdat ze zich in het huidige debat in de steek gelaten voelen door minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner.

Ook in andere delen van Frankrijk zijn protestacties van agenten. Ze zijn kwaad over uitlatingen van Castaner, die zei dat racisme niet wordt getolereerd en agenten geschorst zullen worden die de verdenking op zich laden daar schuldig aan te zijn. Politievakbonden hebben in Franse media geklaagd dat de minister meewerkt aan een klimaat waar de politie als racistische instelling wordt gestigmatiseerd.