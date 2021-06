Booking.com gaat 65 miljoen aan coronasteun terugbetalen na ophef om bonussen

Reiswebsite Booking.com gaat de omstreden 65 miljoen euro coronasteun terugbetalen aan de Nederlandse staat. Er was grote verontwaardiging ontstaan, omdat het bedrijf de top een bonus gaf van 28 miljoen dollar.

Over de bonussen ontstond veel ophef in de maatschappij en in de politiek. Demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees, belast met de steunverlening, erkende dat hij ‘even moest vloeken’ toen hij hoorde van de bonussen.

,,We hebben het debat in de Nederlandse samenleving van de afgelopen dagen op de voet gevolgd, nemen dit uiterst serieus, en hebben oog voor de gevoeligheid van dit onderwerp”, laat Booking.com vandaag weten. ,,Tijdens de pandemie hebben we de beschikbare opties om Booking.com door de crisis heen te loodsen en werkgelegenheid te behouden zo goed mogelijk ingezet, inclusief een beroep op de NOW-regeling.”

Quote Ik vind het terecht en verstandig dat ze terugbeta­len gezien de bonussen voor het bestuur Wouter Koolmees, demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Koolmees zegt vanochtend door het bedrijf gebeld te zijn: ,,Ik vind het terecht en verstandig dat ze terugbetalen gezien de bonussen voor het bestuur.’’

Winstmachine

Het is niet voor het eerst dat Booking.com onder vuur ligt vanwege de steun. Het bedrijf verdient zijn geld als platform voor hotelovernachtingen. Het van oorsprong Nederlandse bedrijf (maar nu in Amerikaanse handen) was tot de crisis een echte winstmachine. In 2019 werd nog 5 miljard dollar winst gemaakt.

Toen de coronacrisis vorig jaar toesloeg zag het bedrijf de omzet met 85 procent teruglopen. Daarop besloot het om steun aan te vragen bij de overheid. Dat viel verkeerd. Want Booking.com had in de twee jaar voor de crisis maar liefst 14 miljard dollar aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Quote De winsten zijn voor de aandeelhou­ders en de verliezen voor de belasting­be­ta­ler Jaap Koelewijn, voormalig hoogleraar economie

,,De winsten zijn voor de aandeelhouders en de verliezen voor de belastingbetaler”, fulmineerde Jaap Koelewijn, voormalig hoogleraar economie, al. Andere critici wezen op de kredietcrisis, toen banken hetzelfde deden. Eerst jarenlang hoge uitkeringen aan de aandeelhouders uitbetalen om vervolgens de hand op te houden bij de belastingbetaler om gered te worden.

Bonusregels

De bonussen lagen extra gevoelig. Volgens de eerder afgesproken regels had de top niet of nauwelijks een bonus gekregen. Daarom werden de regels aangepast om toch een hoge bonus uit te kunnen keren. Het bedrijf verdedigde dat door erop te wijzen dat ze op deze manier goede bestuurders konden behouden.

Dat Booking.com zich iets aantrekt van de kritiek en terugbetaalt is opmerkelijk. Eerder deze week werd er tijdens de aandeelhoudersvergadering geen woord vuil gemaakt aan de bonussen. Aandeelhouders stemden daar massaal voor.

Praat mee!

