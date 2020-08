‘Boobytraps’ in woning motorrijder die tankstation binnenreed: ‘Wonder dat woning niet is ontploft’

Dierenart­sen waarschu­wen voor dodelijke en zeer besmette­lij­ke kattenziek­te

13:32 De kattenziekte, een dodelijk virus, is gesignaleerd in Ermelo en Harderwijk. Dierenartspraktijken uit de omgeving waarschuwen voor de ziekte die zeer besmettelijk is en een plotselinge sterfte kan veroorzaken bij niet-gevaccineerde katten. De dierenartsen roepen kattenbezitters op te controleren of hun binnen- en buitenkatten de juiste vaccinatie hebben gehad en bij twijfel contact met hen op te nemen.