Bommelding op Eindhoven Airport, vliegtuig aan de grond gehouden

UPDATEEINDHOVEN - Op Eindhoven Airport is maandagavond een bommelding gedaan. Volgens een woordvoerder van de marechaussee zou er een brief gevonden zijn in een vliegtuig, waar een dreigende boodschap op zou staan.

De passagiers zijn uit het vliegtuig gehaald, dat op het punt van vertrekken stond. De marechaussee gaat met een speurhond het vliegtuig in om te kijken of er explosieven aanwezig zijn. Het zou gaan om een toestel van Ryanair gaan, dat om 20.10 naar Edinburgh zou vertrekken.

Andere vliegtuigen

Passagiers van toestellen die na de bommelding zijn geland moesten even geduld hebben. Zij mochten hun vliegtuigen pas na enige tijd verlaten. Een vlucht uit Barcelona is omgeleid naar een ander vliegveld.

Zeker drie vliegtuigen die op het punt stonden te vertrekken, staan ook nog aan de grond. Zij moeten wachten op een andere taxibaan, maar kunnen niet vertrekken. Het gaat onder andere om de vluchten richting Oujda (Marokko) en Londen. Passagiers in die vliegtuigen kunnen niet anders dan wachten. Zoals deze Duitser, die via Twitter verslag doet. Zij vliegtuig is een stukje verplaatst, maar staat volgens hem al sinds iets na 21.00 uur stil.

Lang wachten

Andere passagiers, die later op de avond zouden vertrekken, zitten nog altijd vast in de vertrekhal. Het gaat om passagiers van de vluchten naar Londen en Oujda, die al achter de douane klaarstonden toen de dreigende situatie ontstond. Joep van den Boer is één van hen: ,,De vlucht naar Edinburgh zou eerst vertrekken. Hij stond klaar op de startbaan, maar vertrok niet'', beschrijft hij.

,,Daar heeft hij pakweg een halfuur gestaan. Toen kwam er marechaussee bij.'' Op dat moment moesten de wachtende passagiers van de andere vliegtuigen de ruimte achter de douane verlaten. ,,Waarschijnlijk om plek te maken voor de passagiers van het toestel naar Edinburgh'', zegt Van den Boer, die zelf onderweg naar zijn woonplaats Londen was. ,,Zij zitten daar nu.''

In de vertrekhal zitten volgens hem zo'n vierhonderd mensen. Zij krijgen geen informatie. Veel mensen proberen een slaapplaats in de buurt te zoeken, omdat er geen vliegtuigen meer zouden mogen vertrekken vanaf 23.00 uur. Of dat ook daadwerkelijk zo is kon Eindhoven Airport nog niet bevestigen. Anderen wachten geduldig af, tot ze meer informatie krijgen.

Volledig scherm Bommelding op Eindhoven Airport © Indebuurt.nl

Volledig scherm Het vliegtuig van Ryanair, dat aan de grond staat vanwege een bommelding. © Bert Jansen