Bombrieven ontploffen in Amsterdam en Kerkrade, nieuwe verdachte brief duikt op in Maastricht

Update/ videoIn een pand in Maastricht is een nieuwe verdachte brief ontdekt. Er is geen explosie geweest. De aanwezigen zijn ondergebracht in een gebouw in de buurt, meldt de politie Limburg. Het Team Explosieven Verkenning doet onderzoek. Vanmorgen ontploften in Amsterdam en Kerkrade wel twee bombrieven bij twee verschillende bedrijven.

In een postkamer van de ABN Amro bank op bedrijventerrein Bolstoen in Amsterdam vond vanochtend even voor 08.00 uur een explosie plaats, veroorzaakt door een bombrief. Er vielen geen gewonden. Ongeveer een half uur later volgde er een explosie in een postkamer van het bedrijf Ricoh in Kerkrade. Ook hier raakte niemand gewond.

Lees ook PREMIUM Afzender bombrieven houdt zich al maand koest Lees meer

De nieuwe verdachte brief in Maastricht is gevonden in een pand aan de Avenue Ceramique. Al eerder zaaide de bombrievenmaker precies in die straat onrust toen een waarschuwingsbrief binnenkwam bij de daar gelegen vestiging van ABN Amro. Waar nu de verdachte brief is gevonden, is onbekend.

ABN Amro

Volledig scherm Hulpdiensten bij een postsorteerbedrijf aan de Wiebachstraat. Bij het bedrijf is een poststuk ontploft. ANP MARCEL VAN HOORN © ANP De explosie in Amsterdam van vanmorgen, was in elk geval wél bij ABN Amro bank, bij de vestiging aan de Bolstoen, bevestigt een woordvoerder van de bank. ,,We zijn erg geschrokken natuurlijk, maar gelukkig geen gewonden.” De Bolstoen ligt op een bedrijventerrein in Amsterdam Sloterdijk.



Volgens de politie Amsterdam opende een medewerker van de bank een brief, hoorde hij vervolgens een sissend geluid waarna de medewerker de brief weggooide. Vervolgens ging er een knal af. Het geluid deed denken aan een rotje, aldus de politie. CEO Kees van Dijkhuizen van ABN Amro heeft vanmorgen zelf contact opgenomen met de medewerker die de topman gelukkig kon vertellen ‘met de schrik te zijn vrijgekomen'.

Ricoh

Een half uur later ontplofte er een briefpakket in de postkamer van het het bedrijf Ricoh aan de Wiebachstraat in Kerkrade. Daar gebeurde ongeveer hetzelfde als in Amsterdam. Het bedrijf (dat kantoorproducten en printers levert en gespecialiseerd is in digitaliseren van poststukken) is ontruimd en het Team Explosieven Verkenning is ter plaatse om onderzoek te verrichten. In het pand verwerkt Ricoh de post voor een van hun grotere klanten, de Limburgse pensioenuitvoerder AZL.

Ricoh heeft een statement uitgebracht over het incident: ‘Wij zijn erg ontdaan door het incident dat vandaag heeft plaatsgevonden bij ons Shared Service Center in Kerkrade. Op dit moment zijn op locatie de nodige hulpdiensten aanwezig. Wij bieden hen alle ruimte om zo goed mogelijk hun werk te kunnen doen. Onze eerste zorg gaat uit naar onze medewerkers. Wij staan in nauw contact met hen om de juiste steun te kunnen bieden. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen, maar de betrokkenen zijn uiteraard erg geschrokken.’

(tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) aan het werk bij ABN Amro aan de Bolstoen in Amsterdam. © ANP

Het Rotterdamse incassobureau Centraal Invorderings Bureau (CIB) stond deze keer niet als afzender op de bombrieven. De naam van dat bedrijf werd steeds als afzender misbruikt op eerdere brieven. De politie benadrukt keer op keer dat het CIB niets met de zaak te maken heeft. De getroffen bedrijven zijn ook geen klanten van het CIB. ,,Ik heb vanmorgen wel weer de recherche gebeld,” zegt Niels de Peuter, directeur van het CIB. ,,Je schrikt toch elke keer weer.”

De politie deed een waarschuwing uit met een foto van een van de bombrieven, met de sticker van het CIB. Echte brieven die het CIB verzendt, worden hier nooit van voorzien: de afzender staat normaal gesproken gedrukt op de envelop. De nieuwe bombrieven hadden geen CIB-sticker en zijn daardoor waarschijnlijk geopend door nietsvermoedende medewerkers van ABN Amro en Ricoh.

Zorgelijk

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) heeft inmiddels ook gereageerd op de nieuwe bombrieven en noemt het ‘zorgelijk’. ,,Voor zover we nu kunnen overzien zijn er geen slachtoffers, geen gewonden. Dus dat is fijn”, zegt Dekker. ,,Voor de rest moet de politie onderzoek doen.”

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid houdt de situatie rond de explosies in Amsterdam en Kerkrade in de gaten, laat een woordvoerder weten. De NCTV heeft een coördinerende rol, stelt Dekker.

Begin januari werden in het land al meerdere bombrieven aangetroffen. De meest recente werd vrijdag 10 januari gevonden, in een postsorteercentrum aan de Australiëhavenweg in Amsterdam. De brieven gingen echter nooit af. Steeds werden ze op tijd ontdekt. Sommige bedrijven kregen naast de bombrieven ook dreigbrieven binnen.

De politie denkt dat de brieven het werk zijn van een afperser, maar over de inhoud van de brieven zijn nooit mededelingen gedaan. De politie pakte de zaak groot op, maar een verdachte kwam tot nu toe niet in beeld. De bombrievenmaker leek zich echter gedeisd te houden.

Vorige maand werden ook al zeven bom- en diverse dreigbrieven verstuurd. De bombrieven kwamen onder meer terecht bij twee hotels (Okura en Victoria) in Amsterdam, een tankstation in Amsterdam en een makelaarskantoor in Utrecht. Daarnaast werden twee bombrieven deels verbrand retour ontvangen door het CIB, dat ze overigens niet verstuurd had maar dus als afzender is misbruikt.

Jumbo-afperser

De zaak doet steeds meer denken aan die van afperser Alex O., de man die supermarktketen Jumbo afperste, plaatste binnen één maand drie bommen en stuurde één bombrief. Ondertussen bleef O. in versleutelde e-mails 2000 bitcoins eisen. Daar ging hij mee door tot hij uiteindelijk kon worden gepakt.

Volledig scherm De locatie in Amsterdam. © Raymond Boere