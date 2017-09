Bom uit Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt in Venlo

Zo'n vijftig bewoners van huizen die gedurende de demontage van de bom binnen moesten blijven, mogen weer naar buiten. Ook het scheepvaartverkeer is weer mogelijk. Dat was tijdelijk stilgelegd.



De bom lag op vijf meter diepte in de Maas. Het onder water onschadelijk maken van een bom is geen dagelijkse praktijk: het is de afgelopen tien jaar hooguit drie of vier keer gedaan, aldus de EOD.



Nu duikers van de EOD de ontsteking hebben verwijderd, is de bom uit het water gehesen en per schip naar haven de Ankerkade in Venlo vervoerd. Daar wordt het explosief op een vrachtwagen geladen en naar een plek aan de Newtonweg gebracht, waar het oorlogstuig tot ontploffing wordt gebracht.



De bom werd gevonden tijdens het verdiepen van de vaargeul door Rijkswaterstaat. Het explosief kwam vermoedelijk in 1944 in de Maas terecht tijdens bombardementen door de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Geallieerde bommenwerpers probeerden toentertijd de Maasbrug in Venlo te vernietigen.