Bokslegende Ben (79) ging maar één keer in zijn leven knock-out (en dat was niet in de boksring)

Buurt kijkt al tien maanden tegen auto van vermoorde vrouw (85) aan: ‘De parkeer­druk is hier hoog’

15 september Een rood autootje staat al 10 maanden roerloos op een drukke parkeerplaats in Nijkerk. Hij was van een 85-jarige vrouw die vorig jaar november vermoord werd. Haal hem weg, pleiten buurtbewoners. Niet in de laatste plaats omdat parkeerplekken schaars zijn.