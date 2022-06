Boerenprotest tegen stikstofbeleid voor deur van minister Van der Wal, gaat gesprek aan

Boze boeren hebben vanavond geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo’n vijftien betogers deden dat langs de A1 in Bathmen, tientallen trokken met trekkers naar de woning van de minister van Natuur en Stikstof Christianne van der wal in Hierden bij Harderwijk.

De boeren boden haar een symbolische ontslagbrief aan. De minister ging in gesprek met de betogers. ,,Als er iemand de schuld moet krijgen, dan is het de overheid”, hoorde een verslaggever van Omroep Gelderland de minister ruiterlijk toegeven. ,,Daarom hebben we ook een ruimhartig fonds opgericht voor de boeren. We moeten naar een balans tussen economie en natuur, en daar wil ik samen met jullie naartoe”, zei Van der Wal. ,,Als we het samen zouden doen, zou dit niet bekendgemaakt zijn”, reageren de boeren.

Na ongeveer een kwartier is de groep vertrokken, waarheen onbekend.

Geert Leusink is ‘regiobeheerder’ van de Farmers Defence Force en staat met zijn trekker boven op het viaduct. Passerend verkeer toetert als blijk van steun. ,,Mooi hè?” zegt hij. ,,We gaan een eindje rijden als protest. Het zal wel vaker voorkomen de komende tijd, want het mes wordt ons op de keel gezet met dit beleid. Mensen zijn nu wanhopig, vergis je niet.”

Geen overlast

,,We gaan niet de snelweg op. We willen geen overlast veroorzaken nu. We willen ons wel laten zien. Daarom staan we hier", zegt Leusink.

Freddy uit Nijverdal staat er ook bij. Met een personenauto. Hij heeft vroeger een boerenbedrijf gehad. Hij heeft sympathie voor de sector: ,,Wat er nu gebeurt is heel erg. Nederland als klein landje de mondiale milieuproblemen oplossen. Dat werkt niet. En dat ten koste van de boerensector. Ik vind het misdadig.’’