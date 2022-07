Boerenpaar laat zien hoe het óók kan: ‘Wij volgen de natuur’

RIVM: Resisten­tie tegen antibioti­ca stabiel gebleven

De resistentie van bacteriën tegen antibiotica in Nederland is vorig jaar niet verder toegenomen in vergelijking met de vijf voorgaande jaren, concludeert het RIVM na onderzoek. Wel is de laatste jaren de resistentie toegenomen bij bepaalde bacteriën die meestal milde infecties veroorzaken, zoals aan de huid.

30 juni