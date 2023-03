Boerenlobby blokkeert plannen om droogte in natuurgebieden tegen te gaan

met video Code oranje woensdag­och­tend in Limburg en deel Brabant, code geel in rest van het land

In bijna het hele land is dinsdagavond en woensdag kans op gladheid door sneeuw, natte sneeuw of bevriezing van natte weggedeelten, zegt het KNMI. Voor Limburg en een deel van Brabant geldt woensdagochtend code oranje, in de rest van het land geldt dan code geel.