Boerenblokkade op A1 voorbij, nog wel lange files

De chaos was vanmiddag compleet door de blokkades. Op het hoogtepunt stond er bijna twee uur file, meldde de ANWB. Inmiddels neemt de vertraging af, maar weggebruikers moeten nog wel rekening houden met vertraging.



Politieagenten overlegden op de snelweg met de tientallen boeren. ,,We zijn in gesprek en blijven in gesprek met de boeren’’, zei politiewoordvoerder Anne Coenen eerder. ,,Waar mogelijk gaan we bekeuren.’’ Of er daadwerkelijk bekeuringen zijn uitgedeeld, is niet bekend.



Andere voeding

Het lijkt op een plotselinge actie, één van de vele acties die boeren vandaag overal in het land houden uit onvrede met het beleid van minister van landbouw Carola Schouten. Die heeft bepaald dat boeren andere voeding moeten geven aan hun koeien, om de uitstoot van stikstof te verminderen. Boeren zijn het daar niet mee eens: ze vinden dit slecht voor de gezondheid van koeien en voelen zich gediscrimineerd.