Boeren vrezen nog meer stikstofmaatregelen: ‘Dit is pas het begin, we worden uitgerookt’

Dat de uitstoot van stikstof moet worden teruggedrongen staat vast, aldus de landbouwvoorman. ,,Wij hebben de ammoniakemissie sinds 1990 al met ruim 65 procent verminderd. Tegelijkertijd kan en wil de sector meer doen. Wij hebben toegezegd om in 2030 nog 10 kiloton te reduceren, op basis van zowel verplichte als vrijwillige maatregelen. Remkes stelt voor om dwingend en met een tijdspad de al afgesproken én nieuwe maatregelen op te leggen. Wij waarschuwen dat dit advies niet mag uitmonden in uitrook- in plaats van innovatiebeleid.

Malieveld

Nertsenfokker Bouwer (23) is een van kartrekkers van Agractie. Komende dinsdag demonstreren duizenden boeren op het Haagse Malieveld tegen het huidige landbouwbeleid. Zo'n duizend tractoren rijden 1 oktober over de snelweg richting Den Haag. ,,Dit rapport is voor ons echt geen aanleiding de protestmars af te blazen. Ik denk dat er alleen maar meer aanmeldingen komen, want we willen niet langer het afvoerputje zijn van alle grote maatschappelijke problemen in dit land. Hoogste tijd dat we eensgezind onze stem laten horen.’’