Boeren schorten acties week op, minister legt ultimatum naast zich neer

Garnalen­kot­ters zoeken vrijwillig naar vermist Duits meisje (14): ‘Dit doe je gewoon’

14:19 21 vissersboten uit Groningen en Friesland verzamelden vanmorgen om 05.00 uur in een vaargeul in de Waddenzee. Hun doel: het vinden van een meisje van 14 jaar dat zaterdagavond vermist raakte voor de kust van Ameland. De vissers waren in mum van tijd opgetrommeld door initiatiefnemer Johan Rispens. ,,Het is niet te beschrijven wat een drama dit is.”