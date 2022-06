Boeren reageren geschokt op stikstofplannen: ‘Complete gezinnen worden opgeofferd’

Harry’s avontuur in Oekraïne eindigt in de rechtbank: taakstraf voor zware mishande­ling

Het avontuur van Harry Vermeer, die richting Oekraïne vertrok om in het vreemdelingenlegioen te vechten tegen de Russen, is vrijdagmiddag geëindigd in de Nederlandse rechtbank. De inwoner van Bunschoten-Spakenburg mishandelde voor zijn vertrek met grof geweld een taxichauffeur, die vreesde voor zijn leven. ,,Dat vind ik wat overdreven”, zegt de schuldige daarover. ,,Maar spijt heb ik wel.”

20:30