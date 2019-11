Boeren protesteren met tractoren bij politiebureau na arrestatie collega

Bij het politiebureau in de Groningse plaats Zuidhorn hebben zich vanavond zo'n honderd boeren verzameld. Velen kwamen op de tractor. De boeren protesteerden tegen de aanhouding van een collega, eerder vanavond. Ze eisen zijn vrijlating. Volgens Farmers Defence Force gaat het om een man die tijdens het boerenprotest in Groningen half oktober een politiepaard aanreed.

De politie in Groningen laat weten dat een 54-jarige boer eerder vandaag twee rechercheurs heeft vastgehouden in zijn woning ,,Onze collega's konden de woning niet verlaten. Zij werden daar door de 54-jarige man vastgehouden. De collega's waren daar aanwezig in het kader van een lopend onderzoek.”

Om welk onderzoek dit gaat, wil de politie niet zeggen. Volgens het Farmers Defence Force (FDF) gaat het om een man die op 14 oktober in Groningen tijdens de boerenprotesten een politiepaard aanreed. De politie wil dat niet bevestigen.

Volgens de politiewoordvoerder wilde de man vanmiddag niet aan het onderzoek meewerken. ,,Hij heeft twee collega’s belet de woning te verlaten. Hij duwde een van hen aan de kant, toen deze de deur open wilde doen.’’ Andere agenten wisten de twee collega’s vervolgens te bevrijden, waarna de boer is opgepakt. De 54-jarige man uit de gemeente Westerkwartier wordt verdacht van het vasthouden van twee rechercheurs. Zij hebben aangifte gedaan van vrijheidsberoving.

In gesprek

De politie is vanavond nog in gesprek gegaan met de boeren. Na dit gesprek vertrokken ze weer, zei de politiewoordvoerder. Volgens hem is het gesprek ,,prima” verlopen. ,,Ze hebben hun punt gemaakt en is er geen narigheid geweest. Ze hebben ons beloofd na dat gesprek weer weg te gaan bij het politiebureau. We zullen zien wat de avond verder gaat brengen.’’

Bij het Farmers Defence Force was vanavond niemand voor commentaar bereikbaar. Het is daarom niet bekend of het hier om een georganiseerd protest gaat. De boeren blokkeren op dit moment met hun tractoren de ingang en toegangswegen. Via WhatsApp werden zij opgeroepen om te demonstreren. De oproep werd verspreid door de vrouw van de opgepakte boer.