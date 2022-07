Boeren, het is veel sterker om op tijd met de acties te stoppen

Donderdag stapte Boris Johnson, na een lange reeks blunders en schandalen, op als premier van het Verenigd Koninkrijk - de dag die je wist dat zou komen. Het Britse volk riep al maanden om zijn vertrek, maar die boodschap was tegen dovemansoren gericht. Er was meer nodig om BoJo in te laten zien dat er een tijd is van komen, én een tijd van gaan. Deze week was het eindelijk zover. Al weigerde hij zelfs na het opstappen van een aantal belangrijke ministers, waarmee zijn positie echt onhoudbaar werd, te vertrekken. Pas na een massale leegloop van bewindslieden concludeerde de stumper dat het tijd was om zijn koffers te pakken op Downing Street 10.