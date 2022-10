Boeren halen uit naar rapport Remkes: ‘Gedwongen opkoop van boeren onacceptabel’

reactiesHet advies van stikstofbemiddelaar Johan Remkes om gedwongen uitkoop toe te passen bij bedrijven die veel stikstof uitstoten in de buurt van kwetsbare natuurgebieden is voor boerenactiegroepen onacceptabel.

,,Als ze daadwerkelijk 600 mooie boerenbedrijven gaan ruimen, dan springen wij op de barricades. Dat is één ding dat zeker is”, zegt Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force (FDF), tegen deze site. Hij reageert op het advies van Remkes dat vanmiddag werd gepresenteerd.

Remkes laat weten dat het beëindigen van de piekbelasters zoveel als mogelijk op ‘vrijwillige basis’ moet gebeuren. Als dat binnen een jaar niet lukt, dan moet de overheid wat Remkes betreft overgaan tot verplichte uitkoop, iets wat hij ‘in the end niet onmogelijk’ noemt. ,,Een stok achter de deur is nodig.”

Absolute no-go

Een gedwongen opkoop van piekbelasters is voor de boeren ‘een absolute no-go‘, meent Van den Oever. ,,Het is voor ons ook niet helemaal duidelijk of Remkes specifiek doelt op de industrieën en de boeren, of alléén op de boeren. Als het alleen om de boeren gaat, dan weigeren we daar mee akkoord te gaan. Zeshonderd bedrijven, dat is écht een schrikbarend aantal.” De bedrijven die zo snel mogelijk moeten worden uitgekocht, kunnen volgens Remkes zowel uit de agrarische als uit andere sectoren komen. Hij verwacht wel dat de meeste piekbelasters agrariërs zullen zijn.

Voor de boeren ziet het advies van Remkes er 'absoluut niet best uit‘, zegt Van den Oever ,,Deze plannen hebben niets te maken met het redden van de natuur, het enige waar ze op sturen is boerenkrimp”, stelt de FDF-voorman. Van den Oever heeft voor vanavond ‘een grote vergadering’ gepland. ,,Dan trekken we een conclusie en ontwikkelen we een plan de campagne”, zegt de FDF-voorman.

Van den Oever sluit niet uit dat er weer acties zullen komen waar de burger wat van gaat merken. ,,Maar dat gaan we vanavond bespreken. Dan maken we ook meteen een deel van onze plannen bekend.”

Vertrouwen schaden

Voor ondernemers die gedwongen zouden worden te stoppen, moeten er volgens Remkes nette regelingen komen. Volgens het advies moet het kabinet wat Remkes betreft niet nu al tornen aan een van de voornaamste doelstellingen van het stikstofbeleid, een halvering van de uitstoot tegen 2030. Wel moet gaandeweg gekeken worden of dit doel op iedere plek in het land haalbaar is.

Ook voor actiegroep Agractie is gedwongen uitkoop onacceptabel. ,,Als je het vertrouwen nog verder wil schaden moet je die kant op gaan”, reageert Bart Kemp van de organisatie. ,,Als je naar een willekeurige burger gaat en je zegt: ik ga jou gedwongen onteigenen, dan is de reactie voorspelbaar denk ik”, vervolgt hij.

Zelf had Remkes ook ‘niet verwacht dat alom gejuich zou ontstaan‘, reageert hij op de actiegroepen. Hij merkt op dat de sector vaak ‘verdeeld’ is en uit diverse facties bestaat. Inhoudelijk wil hij op dit moment niet verder ingaan op de kritiek van de boeren.

Landbouw

Landbouworganisatie LTO gaat haar ruim 30.000 leden om hun mening vragen over de conclusies van Remkes. De belangenvereniging ziet zelf een aantal goede punten in zijn rapport, maar vindt de verplichte uitkoop van 500 tot 600 grote stikstofuitstoters ‘onmogelijk en onnodig‘. Dat draagt ook niet bij aan het herstel van het vertrouwen, meent LTO.

Remkes noemt gedwongen uitkoop niet de eerste optie. Maar als het binnen een jaar niet lukt om 500 à 600 grote uitstoters uit te kopen, dan wil Remkes dat vergunningen van bepaalde bedrijven nog eens onder de loep worden genomen. ,,Ik snap alle emotie die daarbij komt kijken. Het gaat over boerenbedrijven die soms generaties lang in een familie zijn. Daar moet je eerlijk in zijn, daar gaat het wel over.”

Op andere punten is LTO blij met de kritische blik van Remkes ten opzichte van de plannen van het kabinet. Zo vindt de landbouworganisatie het terecht dat Remkes stelt dat de overheid niet louter op stikstof moet focussen en dat het belang van de landbouw gelijk moet worden gesteld aan dat van de natuur. Ook het verdwijnen van het stikstofkaartje en de kritische depositiewaarde die Remkes voorstelt kunnen op goedkeuring rekenen.

LTO vindt het wel vreemd dat Remkes vasthoudt aan de deadline van 2030. De bemiddelaar pleit namelijk ook voor geleidelijkheid. De ledenraadpleging van LTO begint morgenavond en wordt volgende week dinsdag afgerond.

Natuurorganisatie

Greenpeace maakt zich nog steeds ‘flinke zorgen’. Volgens de natuurorganisatie blijven de maatregelen tegen stikstofuitstoot ‘ondermaats’. Directeur Andy Palmen zegt veelbelovende woorden te lezen in het rapport. Maar de kwetsbaarste natuur valt ‘op korte termijn’ om, aldus de directeur.

Remkes erkent dan ook dat de natuur niet langer kan wachten. In het rapport staat onder meer dat de stikstofuitstoot in 2030 gehalveerd moet zijn - een doel dat eerder al werd opgesteld. Volgens Palmen is dit doel echter ‘boterzacht‘. De bemiddelaar adviseert om in 2025 en 2028 opnieuw te kijken of de stikstofhalvering haalbaar is. Zo niet, dan zou enige flexibiliteit mogelijk moeten zijn.

Ook andere natuur- en milieuorganisaties maken zich er zorgen over dat er door deze tussentijdse meetmomenten ruimte kan ontstaan om de doelen uit te stellen. Natuur & Milieu, Natuurmonumenten, Milieudefensie, LandschappenNL, de Natuur en Milieufederaties, Vogelbescherming Nederland, SoortenNL en het Wereld Natuur Fonds zeggen in een gezamenlijke verklaring dat ‘verdere impasse en vertraging nog vele malen desastreuzer’ zou zijn voor de natuur.

VNO-NCW: doordacht advies Remkes biedt route uit stikstofimpasse Johan Remkes heeft een ‘doordachte analyse‘ opgeleverd die helpt om uit de stikstofimpasse te komen, zowel op de korte als de lange termijn. Dat stellen VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie op het advies. Volgens de ondernemersorganisaties slaat de stikstofbemiddelaar de juiste bruggen en biedt zijn plan ‘een prima vertrekpunt‘ om er uit te komen. ,,Dat is nodig om ons land van het slot te halen, de boeren perspectief te geven en tegelijk de natuur te verbeteren”, menen de organisaties. VNO-NCW stelt ook dat andere sectoren ‘evenwichtig bijdragen’ aan het terugbrengen van de stikstofuitstoot en andere emissies, ‘voor zover zij bijdragen aan de problematiek’. ,,Vanwege de energietransitie gaat dat ook gebeuren en iedereen gaat zijn bijdrage leveren, niet alleen de boeren”, stellen de instanties. Ze zeggen zo snel mogelijk om de tafel te willen met het kabinet en de andere partners van de Stikstofalliantie (Bouwend Nederland, Natuurmonumenten, Natuur en Milieu, LTO Nederland) om concrete opvolging aan het plan te geven.