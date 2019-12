Boeren dreigen: lege winkels met de kerst

Dikke mistdeken over Nederland: tanker botst tegen brug, urenlang geen vluchten in Eindhoven

12:07 Ook donderdag waarschuwde het KNMI met code geel voor mist. Vooral in het zuiden en in het midden van het land had het verkeer last van een zeer dichte mistdeken. Dinsdag- en woensdagochtend was dat ook al het geval. Op luchthaven Schiphol werden meerdere vluchten vertraagd en op Eindhoven Airport lag het vliegverkeer tot 12.00 uur helemaal stil.