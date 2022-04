Boerderij brandt volledig af: ‘Gedaan wat we konden, maar puppy’s zijn omgekomen’

update Puppy's overleden bij brand in woonboerde­rij Ouderkerk aan den IJssel

De grote brand die dinsdagavond woedde in een woonboerderij in Ouderkerk aan den IJssel, heeft het leven gekost van een aantal puppy’s. De brandweer moest het blussen even onderbreken vanwege de eigen veiligheid. ,,We hebben enkele puppy’s kunnen redden, maar helaas niet allemaal.”

10:49