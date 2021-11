Boer Gert-Jan sluit Malieveld vol trekkers niet uit: ‘Dit stikstofplan maakt ons kapot’

Winkelier bedreigd in Eindhoven na besluit alleen gevacci­neer­den binnen te laten

Een Eindhovense winkelier is zaterdag overspoeld met dreigementen nadat hij had besloten alleen nog gevaccineerden in zijn winkel binnen te laten. Inmiddels heeft hij de brief op zijn voordeur, waar zijn toelatingseis opstond, verwijderd.

