Boer (59) overlijdt enkele dagen nadat hij bekneld raakte in zijn melkinstallatie

Wie werd er aangeval­len in Deventer? Politie heeft verdachte, maar geen slachtof­fers

17:55 De politie in Deventer is op zoek naar mensen die vannacht aangevallen zouden zijn door een man. Na een melding over een vechtpartij in de Smedenstraat, waarbij een stelletje belaagd zou zijn door een man, trof de politie wel de mogelijke verdachte aan maar geen slachtoffer(s).