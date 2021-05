Bob (22) sleept al drie jaar lang rugzak met zich mee; hij redt zich wel zonder huis

twitterverslag Megaproces tegen Brabantse woonwagen­fa­mi­lie van start: ‘Martien R. is verworden tot trofee voor justitie’

11:35 ,,Martien R. is verworden tot een trofee voor de Brabantse opsporingsdiensten. Het staat als een paal boven water dat hij geen eerlijk proces heeft gekregen.” Dat zei Jan-Hein Kuijpers, advocaat van Martien R., maandagmorgen in de Bossche rechtbank, waar het megaproces tegen de Osse woonwagenfamilie R. van start is gegaan.