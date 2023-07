Blussen brandend vrachtschip Ameland gaat moeilijk: ‘Zinken zou milieuramp betekenen’

Op het schip, met aan boord een kleine 3000 auto's, zaten 23 bemanningsleden. De bemanning heeft nog geprobeerd de brand te blussen, maar dat lukte volgens de kustwacht niet. De brand ontwikkelde zich zeer snel.

Volgens de lokale nieuwssite Wâldnet kreeg de schipper rond 02.13 uur het advies om het schip compleet te evacueren. Een kwartier later zou een personeelslid van boord zijn gesprongen. Een bergingsboot heeft hem uit het water gehaald. Uiteindelijk zijn zeven opvarenden van boord gesprongen.

Wegens de omvang van de brand is besloten geen brandweermensen aan boord te zetten. De hulpdiensten zien geen uitslaande brand meer, maar door een deuropening zijn nog behoorlijke vlammen te zien, melden ze rond 10.00 uur op de marifoon. Volgens de kustwacht is het lastig een brand op zee onder controle te krijgen, zeker aangezien er niemand aan boord van het schip kan. ,,Als er veel water aan boord komt, doet dat wat met het schip.”

'Stop met springen’

Een schip van rederij Noordgat was vannacht als een van de eerste ter plaatse. Dat werd gealarmeerd door een noodoproep en voer meteen uit vanaf Terschelling. De medewerkers konden drie slachtoffers redden die in het water waren gesprongen. De andere slachtoffers werden opgehaald door reddingsboten.

,,Ze waren natuurlijk van grote hoogte gesprongen’’, vertelt de eigenaar van Noordgat, Simon Smit. Hij was zelf niet bij het incident, maar hoorde alles van zijn werknemers. ,,De stuurman zat op het achterschip ingesloten en dat was een stuk lager, dus die sprong er redelijk gecontroleerd vanaf. Maar die anderen sprongen echt van hele grote hoogte. Toen heeft de kustwacht ook gezegd: stoppen met springen, want dat ging gewoon niet goed.’’

Waarschijnlijk is een van de elektrische auto's op het schip de oorzaak van de brand.

Of er onder de slachtoffers paniek was, weet Smit niet. ,,Maar het is natuurlijk nooit leuk. Het zijn allemaal beroepsmensen, allemaal getraind. Maar dan zie je dat met dit soort dingen zelfs de beste in paniek raken.’’

Inmiddels heeft een sleepboot van Smit, de Hunter, een sleepverbinding met het vrachtschip. ,,We proberen hem uit de vaarroute te slepen.” Dat is nodig zodat de zeeroute van en naar Duitsland niet geblokkeerd wordt. Met de verbinding kan de Hunter het schip gecontroleerd op een positie houden.

Overleden

Iets voor 07.00 uur woensdagochtend maakte de kustwacht bekend dat er een bemanningslid is overleden. Enkele anderen zijn gewond geraakt. Waardoor het ene bemanningslid omkwam, kan een woordvoerder nog niet zeggen.

Andere bemanningsleden zijn met helikopters van boord gehaald. ,,Het was een zeer grote brand, met zeer veel rookontwikkeling. Het gaat om een zeer ernstige situatie aan boord. De kapitein besluit of wordt geëvacueerd of niet. Op een gegeven moment was de situatie zo nijpend dat werd besloten van het vaartuig te springen. Er waren reddingseenheden in het water, die hebben hen eruit gevist.”

De opvarenden zijn naar Lauwersoog en naar Groningen Airport Eelde gebracht. In totaal zestien bemanningsleden zijn volgens de Veiligheidsregio Drenthe naar Groningen Airport Eelde overgebracht. Zij hadden allemaal ademhalingsklachten en zijn naar ziekenhuizen gebracht. Geen van hen verkeerde in levensgevaar. Omdat er te weinig ambulances waren, zijn andere regio’s bijgesprongen.

Een bemanningslid van de Fremantle Highway wordt aan land gebracht.

Het Panamese schip, de Fremantle Highway, was op weg vanuit het Duitse Bremerhaven naar Port Said in Egypte. Het is 200 meter lang en vervoerde 2857 auto’s, waaronder 25 elektrische wagens. De kustwacht vermoedt dat de brand uitbrak in een elektrische auto.

Stuurloos

Het schip drijft op het moment stuurloos rond en staat nog in brand. Blusboten proberen vanaf zee het vuur te bestrijden. Volgens de woordvoerder is het lastig zo'n brand onder controle te krijgen. Daarbij is ook het blussen van elektrische auto’s niet makkelijk.

Een van de scenario’s is dat het schip zal zinken. Een bergingsschip houdt de Fremental Highway met een noodkabel op zijn plaats. Dat is ergens tussen de zuidelijke en de noordelijke hoofdroute boven de Waddeneilanden. Omdat het schip niet in de vaargeul ligt, is er volgens redersvereniging KVNR geen groot risico dat de belangrijke vaarroute gestremd raakt. ,,Er is ruimte genoeg om er omheen te varen.”

Rijkswaterstaat bekijkt met de kustwacht en bergingsbedrijven wat er met het schip moet gebeuren als het geborgen moet worden. ,,Wie gaat dat doen, op welke manier en waar moet het schip dan naartoe.” Ook wordt gelet op de effecten voor het milieu. ,,Een milieuramp is nog niet aan de orde, maar daar houden we ook rekening mee. Het is een van de scenario’s.”

Als het schip zinkt, is dat een ramp voor de Noordzee en Waddenzee, stelt stichting De Noordzee. ,,Het betekent dat het schip met zijn brandstof en de lading van duizenden auto’s op de bodem terechtkomt.” Ook de burgemeester van Ameland vreest daarvoor. ,,Het is iets wat al langer speelt. Het is de grote angst van de eilanden, dat bij een van de vaargeulen iets gebeurt dat het milieu kan schaden”, zegt een zegsvrouw namens hem.

Een blusvoertuig bij de Fremantle Highway.

Een nachtbeeld dat de kustwacht heeft gemaakt van het vuur.

De opvarenden zijn naar Lauwersoog en naar Groningen Airport Eelde gebracht.

Helikopters van de kustwacht hebben bemanningsleden van boord gehaald.

Een brandweerteam gespecialiseerd in scheepsbrandbestrijding werd opgeroepen.

