Blunder justitie: personeel Hedels fruitbedrijf doodsbang om gegevens in dossier coke-onderzoek

Speurneu­zen Salto en Power vinden vermiste Anneke (55): 'Ze had jaren op bodem kunnen liggen’

13:51 De blonde labrador Salto en de Mechelse herder Power zorgden gisteravond voor de ontknoping in de vermissingszaak rond Anneke Nevels (55) uit het Drentse dorp Erica. De honden wist dankzij hun reukvermogen de sinds eind vorige maand vermiste vrouw op te sporen in het Stieltjeskanaal. ,,Het is de vraag of ze anders gevonden zou zijn. Ze had tientallen jaren op de bodem kunnen liggen.”