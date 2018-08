Blowende toeristen verhogen druk op spoedeisende zorg in Amsterdam

Blowende toeristen in Amsterdam doen in toenemende mate een beroep op acute zorg. Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, in het oosten van de hoofdstad, nam de afgelopen vijftien jaar een verviervoudiging waar. Jaarlijks belanden 250 blowende buitenlanders in een zogenaamd psychiatrisch crisisbed.

,,Meestal is er niets aan de hand, ze hebben gewoon te veel geblowd'', zegt de spoedeisende hulp arts Femke Gresnigt van stadsziekenhuis OLVG Oost in Het Parool over de Engelse en Italiaanse twintigers die zich met ernstige angstklachten bij het ziekenhuis melden. Ze zijn in de war, denken dat hun hart te snel slaat en vrezen dat ze doodgaan.

Na een kalmerend middel en wat geruststellende woorden lopen ze vaak binnen een paar uur weer buiten. In sommige gevallen valt een probleem echter minder simpel op te lossen. Blowende toeristen raken psychotisch, verliezen de grip op de werkelijkheid en vormen soms een gevaar voor zichzelf en hun omgeving.



Kalmeringsmiddelen

Zo'n situatie vereist een crisisopname en daarbij komt de afdeling Spoedeisende Psychiatrie in beeld. ,,We geven kalmeringsmiddelen'', zegt psychiater Jurgen Cornelis. ,,Als de drugs zijn uitgewerkt, verdwijnt vaak de psychose. Dat is een kwestie van uren of dagen."



In 2003 werd 4,7 procent van de crisisbedden door buitenlandse patiënten bezet. Nu is dat 16 procent. Hoe vaak drugs een rol spelen bij de psychiatrische crises van toeristen is niet uitgezocht, maar die rol lijkt aanzienlijk.

Op de spoedeisende hulp van OLVG Oost melden zich jaarlijks 1000 patiënten (Nederlanders en buitenlanders) met alcohol- of drugsintoxicaties. Buitenlanders met angstklachten die te veel cannabis gebruikten, vormen de grootste groep: 250 patiënten. De afdeling psychiatrie van het UMC zegt ook veel toeristen op te nemen, maar meldt geen cijfers.

Amsterdamse softdrugs sterk

Het percentage Amsterdammers dat de crisisbedden in de eigen stad inneemt daalt. Dat aandeel was in 2003 ruim 80 procent, maar daalde tot 67 procent in 2016, het laatste meetmoment.

Ook Nederlanders die niet in Amsterdam wonen, blijken er vaker in een crisissituatie te belanden. Dat aandeel verdubbelde bijna en ging van 5,8 procent in 2003 naar 13 procent in 2016. Toegenomen mobiliteit en het imago van Amsterdam als feest- en drugsstad spelen daarbij een rol.