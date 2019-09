‘Blote Plons’: naaktzwemmen is spetterend succes in Deventer

Wegens het ‘grote succes’ in het Borgelerbad verhuist het maandelijkse blootzwemuur, inclusief de blootwateryoga naar De Scheg. Een nieuwe locatie én een nieuw tijdstip. Gerrit Kuijt van de Blote Plons vindt het ‘loeispannend’. ,,We hopen natuurlijk op nog meer belangstelling.”

Vanaf 28 september kunnen zwemmers elke laatste zaterdag van de maand van 19.00 tot 21.00 uur in hun nakie terecht in het wedstrijdbad De Scheg. Met name dit nieuwe tijdstip is volgens Kuijt spannend. ,,We zaten altijd om 17.00 uur, dan kon je na het zwemmen nog gemakkelijk door naar bijvoorbeeld een verjaardag. Aan het eind van het seizoen moeten we zien of de verhuizing en het avondtijdstip een goede keuze was.”

Het initiatief om van het Borgelerbad naar De Scheg te verhuizen kwam van de blootzwemmers. Op de nieuwe locatie zijn veel meer faciliteiten zoals het IJslands badhuis en het bubbelbad. ,,Vanuit onze deelnemers was er behoefte aan de mogelijkheid om te sauneren.” Betekent wel dat de prijs per keer iets omhoog gaat, maar, zegt Kuijt: ,,Daar krijg je wel al die extra faciliteiten voor terug.”

Wijde regio

Een jaar of drie geleden begon het maandelijkse blootzwemuur bij wijze van proef in het Borgelerbad. Het initiatief kwam met een stuk of tien zwemmers voorzichtig uit de startblokken, maar wist al snel het vijfvoudige aantal belangstellenden te trekken. Hoeveel blootzwemmers tegenwoordig naar Deventer komen, weigert Kuijt te zeggen omdat hij zich niet op aantallen wil laten vastpinnen. ,,Er is in elk geval belangstelling uit een wijde regio, zo komen er mensen uit Wageningen speciaal voor naar Deventer.”

Ook het blootwateryoga-halfuur van Berry Steenbruggen - beter bekend als Yoga Berry - verhuist mee naar De Scheg. Daar is de Deventer yogadocent content mee. ,,Ik laat de deelnemers aan het eind van de les altijd drijven, maar in het andere bad kregen mensen het vaak koud. In De Scheg is de watertemperatuur lekkerder. De uitgebreide faciliteiten en extra ruimte zijn bovendien ook prettig.”