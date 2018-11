Blokkeerfriezen krijgen werkstraf, 240 uur voor boegbeeld Douwes

Een aantal verdachten is veroordeeld tot een hogere werkstraf: 180 of 200 uur. Dit omdat hun rol tijdens de blokkeeractie groter was. Er zijn geen onvoorwaardelijke gevangenisstraffen uitgedeeld. Bij één verdachte (Sybolt H.) had het OM daar wel om gevraagd. Hij kreeg - net als Jan Z. - wel een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand.

De advocaten hadden gevraagd het OM niet-ontvankelijk te verklaren, maar daar ging de rechter niet in mee. De blokkeeractie was volgens haar niet vergelijkbaar met eerdere blokkades, die niet tot een rechtszaak leidden. Deze was bewust op een groep demonstranten gericht, in andere gevallen was dat niet zo.

De rechter acht bewezen dat de verdachten de verkeersveiligheid in gevaar brachten. De handelingen tegen de demonstranten worden niet gezien als geweld. De verdachten worden vrijgesproken van het met geweld verhinderen van een betoging. Versperren is geen geweld, volgens het wetboek. De verdachten hebben wel verhinderd dat demonstranten gebruik konden maken van hun recht op betoging.

Twee verdachten, Jan Z. en Sybolt H., hebben gedreigd met geweld tegen de inzittenden van de bus, zegt de rechter. Bij Jenny Douwes, de bekendste verdachte, was volgens de rechter sprake van gerichte samenwerking om een ‘event’ te organiseren. Er was overleg en het doel was bekend, zegt de rechter. Daarom kan ze strafbaar worden geacht voor opruiing. Ze riep echter niet op tot geweld. Voor dat deel wordt ze vrijgesproken. Douwes kreeg uiteindelijk 240 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van 1 maand. Justitie eiste eerder 240 uur en 3 maanden voorwaardelijk. Ze wordt gezien als de ‘intellectuele dader’.

De verdachten moeten een schadevergoeding betalen aan de Stichting Nederland wordt Beter van Jerry Afriyie. Dit voor de bus-huur en een kapotte ruit. Hun verzoek om de verdachten een verplichte cursus te laten volgen, werd niet gehonoreerd.

OM

Het Openbaar Ministerie was vier weken geleden niet mals. De 34 blokkeerfriezen hoorden allemaal straffen tegen zich eisen. Tegen de meeste verdachten werd 120 uur werkstraf geëist. Sommigen krijgen een langere taakstraf, tot 240 uur, omdat hun rol groter was. Eén verdachte, Sijbolt H., hoorde een gevangenisstraf van 6 maanden eisen, waarvan 3 voorwaardelijk. Dit omdat hij al een strafblad heeft.

Justitie zag de blokkeeractie los van de zwartepietendiscussie, zei de officier in oktober in zijn pleidooi. ,,Het gaat niet over Zwarte Piet, maar over het gedrag van de blokkeerders. Zowel hun doel (het verhinderen van een demonstratie) als middel (het blokkeren van de snelweg) is strafbaar.”

De verdachten ontkenden in de meeste gevallen niet dat ze aanwezig waren bij de blokkade. Zij zeggen het vanuit de beste bedoelingen gedaan te hebben. In hun ogen heiligde het doel - een protestvrij kinderfeest in Dokkum - in dit geval het middel.

De uitspraak in Leeuwarden werd in de rechtbank gevolgd door tientallen belangstellenden.