Bloemkransen in water gegooid na Dodenherdenking

Weterings, voorzitter van lokale partij Rijswijks Belang, werd ook als één van de eersten ingelicht. Hij heeft weinig goeds te zeggen over de nog onbekende dader(s) van de daad. ,,Wat bezint iemand om zoiets te doen? Het moet wel een bewuste actie zijn geweest. Dit is niet zo maar een kwajongen die een krans het water ingooit, het is nog best wat werk geweest als je ziet hoe veel bloemen er staan.”

Weterings plaatst het vandalisme in een bredere context, waarbij er volgens hem maar weinig respect is voor de Nederlandse tradities. ,,Je had dit jaar iemand in Breda die tijdens de herdenking begon te schreeuwen, en een paar jaar terug natuurlijk de Dam-schreeuwer. We leven in een tijd waarbij tradities voor een grote groep extremen steeds minder waard worden. We zitten echt in de gevarenzone en moeten hier hard tegen optreden, als iets als camerabewaking bij herdenkingskransen nodig is is dat triest, maar moet dat maar.”