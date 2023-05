Bloemenkransen bij oorlogsmonument opnieuw in water gegooid: ‘Zag namen van nabestaanden drijven’

De bloemenkransen bij het oorlogsmonument in Rijswijk zijn in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw in het water gegooid. De dag na Dodenherdenking werden de vernielde kransen ook al in het water gevonden, een dag later hield de politie twee jongens aan die met bloemstukken liepen. De gemeente Rijswijk heeft nu wederom een nieuwe krans geplaatst.

Marc Weterings werd zondag in alle vroegte opgebeld. De bloemenkransen zouden opnieuw in het water liggen, vertelde een vriend hem. ,,Ik dacht natuurlijk dat hij een grapje maakte”, zegt het aangeslagen raadslid in Rijswijk. Aan de telefoon vertelt hij over de vondst vanochtend, terwijl hij uitkijkt over het oorlogsmonument.

De schok was vrijdagochtend al groot, toen de bloemenkransen in het water werden aangetroffen. Weterings heeft de kransen toen samen met de gemeente uit het water gehaald. Een dag later ging het weer mis. De politie kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag een melding dat ‘een groepje jongeren’ met de bloemen rondliep.

Het lint van één van de bloemstukken.

Agenten wisten twee jongens op te pakken. Zij konden niet gelinkt worden aan de vernieling van een dag eerder. Ze zijn daarom met een boete van het Openbaar Ministerie weer vrijgelaten. Maar daar stopte het niet: in de nacht van zaterdag op zondag ging het opnieuw mis.

Verdriet en woede

Een combinatie van verdriet en woede, voelt Weterings. ,,Ik sta er nu nog beduusd en ontdaan naar te kijken”, zegt hij. ,,Ik dacht dat ik vrijdagochtend alles had gehad.” Hij stapte naar eigen zeggen verbouwereerd de auto in vanochtend, op weg naar weer een incident bij het Monument voor de Gevallenen. ,,Ik dacht: hoe is het mogelijk? Ik zag opnieuw alles drijven.”

Vol ongeloof raapt hij de moed weer bij elkaar. Weterings pakte een hard en een bezem om wederom samen met den gemeente de bloemstukken uit het water te halen. ,,Het steekt me echt, dan zie je gewoon de linten drijven met de namen van de nabestaanden”, zegt de snikkende Rijswijker. Hij belde direct burgemeester Huri Sahin, die ook direct in actie kwam.

De gemeente heeft een nieuwe krans geplaatst.

Namens de voltallige gemeenteraad heeft Rijswijk nu een nieuwe krans bij het oorlogsmonument gelegd. ,,De afgelopen dagen zijn we geconfronteerd met een reeks daden die niet alleen in Rijswijk, maar in heel Nederland tot afschuw hebben geleid”, schrijft de gemeente in een persbericht. ,,Tot driemaal toe zijn de kransen en bloemen die tijdens dodenherdenking met zorg en liefde zijn neergelegd respectloos geschonden.”

,,Het is belangrijk dat we respect tonen voor het leed uit het verleden en ervan leren. Zeker nu. Daarom plaatsen wij vandaag een nieuwe krans. Zo maken we niet alleen een krachtige vuist tegen de daders, maar tegen eenieder die onze vrede en vrijheid denkt te kunnen verstoren. Namens heel Rijswijk en iedereen die waarde hecht aan de betekenis van 4 mei”, aldus de gemeente Rijswijk.

Hartverwarmende reacties

Inmiddels heeft Weterings al talloze hartverwarmende reacties ontvangen. Ondernemers bellen hem dat ze de kransen wille vergoeden en dat ze desnoods een jaar lang beveiliging regelen bij het monument. ,,Heel indrukwekkend, zonder namen te noemen. Iedereen is erop gebrand dat er niks meer gebeurt.”

Want dat is de vraag. ‘Als het een derde keer gebeurt, gebeurt het ook een vierde keer’, denkt Weterings hardop. ,,Ik hoop dat het baldadigheid is, want je wil niet echt gaan denken aan antisemitisme of jodenhaat. Maar de mensen die dit gedaan hebben moeten goed beseffen dat zij wel vrij kunnen leven in dit land.