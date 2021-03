Bloedspannend: verkiezingen en de uitslag van de coronatest

Frank in quarantaineNet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 370. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

We zitten weer in een mini-lockdown die de recalcitrantie in de familie een beetje naar boven haalt. Baldadigheid is misschien een beter woord. Ik kom net van een klein kussengevecht op de thuisschool, dat begon omdat de onderwijzeres van dienst een van de kleintjes betichtte van slampamperij bij het rekenen. Dat nam de beschuldigde niet en voor we het wisten was het joelen, schreeuwen en hollen. Tot ik gebeld werd door mijn werk en nog geheel in kussengevechtstijl schreeuwend de telefoon opnam. ‘ROB! Oh, sorry.’

Omdat de kleintjes aan het snotteren gingen en ook ik me niet helemaal goed voelde, deden we een coronatest en nu zitten we als familie voornamelijk thuis af te wachten tot we verder mogen. School, werk, spelen, het vindt weer allemaal binnen deze vier muren plaats. Gelukkig hadden we de boodschappen al binnen.

Inmiddels is de situatie ten goede gekeerd, wat onze baldadigheid verklaart. De kleintjes snotteren nog wel een beetje, maar verder mankeert hun niks. Ook ik voel me weer beter. Maar als je eenmaal in die molen van de coronatest zit, mag je d’r niet zomaar uitstappen. We moeten afwachten tot de officiële uitslag binnen is. Een beetje absurd voelt het wel. Maar ja.

Gelukkig valt er ondertussen van alles te beleven, zelfs op televisie, met de verkiezingen en de bloedspannende nasleep. Zo’n uitslagenavond op de bank, het is toch altijd weer een belevenis vol onverhoopte en gehoopte ontwikkelingen. Die laatste jammer genoeg altijd wat minder dan die eerste. En emoties hè. Als bij de beste voetbalwedstrijden.

Op zeker moment kwam de oudste naar beneden. Kon niet slapen. Ach, ze hoefde toch niet op de fiets naar school de volgende morgen, dus lag ze even later vanonder een dekentje de historie mee te maken. Levende lessen staatsinrichting, denk ik dan maar.

Tja, en ondertussen maar wachten op het belletje dat ons bevestigt wat we al weten. Normaal wil ik m’n telefoon wel eens her en der laten slingeren, maar nu gaat-ie dus mee naar de raarste plekken. Hij zal maar eens afgaan terwijl je niet in de buurt bent. Je weet dat het een kafkaiaanse speurtocht wordt om zo’n uitslag alsnog te achterhalen.

