Blind hondje Binky na vier dagen zoeken eindelijk gevonden

Het slechtziende hondje Binky ontsnapte afgelopen zondag even aan de aandacht van zijn baasje Ron de Leeuw uit Putten. Er werd een zoektocht op touw gezet, die na vier dagen zijn vruchten afwierp: Binky werd vandaag in goede gezondheid gevonden.

Zoektochten met een drone en een warmtecamera leverden eerder deze week niets op. Tot vanmiddag een team van Dog Search Nederland Binky met het blote oog in het vizier kreeg. ,,Complimenten voor die groep", zegt Alfred de Wild van Dierenambulance Nijkerk. Hij vindt het geenszins 'zuur' dat het de stichting in één keer lukte. ,,Het gaat er uiteindelijk om dat het beestje is gevonden. Iedereen kan zijn geluk niet op. En bij de eigenaar zie ik een glimlach die ik de afgelopen dagen nog niet heb gezien."



De stichting werd benaderd door het baasje zelf. Hoewel veel mensen dachten dat Binky het niet overleefd zou hebben, geloofde Brenda Schoorstra van het zoekteam er nog altijd in. ,,Voor ons is dit dagelijkse kost. En gelukkig vinden we vaak een dier nog terug."

Gespot op de hei

Zo ook Binky, die op de hei werd gespot. Schoorstra: ,,Toen we hem zagen, hebben we de eigenaar erbij geroepen. Die is rustig op hem afgelopen. We hadden al gezien dat Binky niet meer erg actief was en zijn baasje kon hem zo oppakken."

In eerste instantie kon Ronald de Leeuw niet geloven dat zijn Binky, die al op een leeftijd van elf weken bij hem kwam, was gevonden. ,,Ik had verwacht dat het een ander hondje zou zijn. Toen ik bij hem kwam, was hij wel wat verdwaasd, maar zijn koppie ging omhoog. Op het moment dat je hem oppakt, weet je niet wat er door je heen gaat. Ik ben nu denk ik de gelukkigste man op aarde."



Hoewel De Leeuw slapeloze nachten heeft gekend ('vanmorgen was ik om 6 uur al weer het bos in), heeft hij altijd gedacht zijn Binky een kans maakte. ,,Het is een sterk hondje. Ik denk dat hij zich in leven heeft gehouden door worteltjes op te graven en daarvan te eten. En er zal ook hier en daar wel stropersafval in het bos liggen."

Goede gezondheid

De dierenarts heeft Binky onderzocht en hem gezond verklaard. ,,Straks naar huis. Dan kan Binky in zijn mandje slapen en ik wil ook wel even slapen", aldus de opgeluchte eigenaar. Voorlopig moet Binky bij het uitlaten even aan de riem blijven. ,,Ik ga een tracker voor hem kopen en als hij die heeft, mag hij weer los."

Binky wordt na zijn redding warmgehouden.

Binky was sinds zondagavond spoorloos.