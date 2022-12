Blijkbaar boeit het lerarentekort veel ouders voor geen meter

met Video Ongelukken door vrieskou, vanmiddag en vanavond opnieuw kans op gladheid

Op meerdere plaatsen, met name in het zuidwesten van het land, zijn ongelukken gebeurd door de gladheid. Momenteel is het gevaar wat geweken, maar vanaf het eind van de middag geldt opnieuw code geel. Vanmorgen gleden al heel wat auto's van de weg, ontstond er een kettingbotsing en reed een lijnbus tegen een huis aan. In Naaldwijk kwam een 33-jarige man om het leven nadat zijn auto tegen een verkeerslicht botste.

12:04