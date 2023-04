Blijf niet eindeloos over die suikertaks en dat reclameverbod lullen, maar dóé het

Bouw wil snel begin van uitkoop boeren: ‘Kom op met die woest aantrekke­lij­ke regeling’

Bouwend Nederland vindt dat het kabinet in het stikstokdossier ‘onnodig krampachtig reageert’ op de monsterzege van de BBB bij de Provinciale Staten-verkiezingen. ,,Niets staat het kabinet in de weg om te doen waar al lang en breed draagvlak voor is. Ook de BBB is niet tegen de vrijwillige uitkoop van piekbelasters. Dus kabinet, kom zo snel mogelijk met een woest aantrekkelijke regeling en ga uitkopen”, zegt een woordvoerder.