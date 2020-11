‘Blij dat ik weer elke dag naar mijn werk kan, dat het normale leven een beetje terug is’

video Sharon Dijksma (PvdA) nieuwe burgemees­ter van Utrecht: ‘Ik kom hier snel wonen met m’n gezin’

11 november De 49-jarige Sharon Dijksma (PvdA) wordt de nieuwe burgemeester van Utrecht. Oud-staatssecretaris Dijksma is nu wethouder van Amsterdam. Dijksma zei in een eerste reactie uit te kijken naar haar nieuwe functie. ,,We zullen met het gezin heel snel richting Utrecht komen om te gaan wonen in deze prachtige stad.”