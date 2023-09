Blauwe borsten en extreme pijn: Muriel overtuigt Kamer dat borstonderzoek vrouwvriendelijker moet

Ze kreeg veel lof, voor haar burgerinitiatief en toespraak donderdagochtend in de Tweede Kamer. Muriel van der Draaij (51) uit Gouda pleitte vanachter het spreekgestoelte voor vrouwvriendelijker onderzoek naar borstkanker. Haar oproep kreeg gehoor.

Dat werd duidelijk in het debat dat volgde, tussen diverse Kamerleden en Ernst Kuipers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Van der Draaij hoorde het, samen met haar familie, na haar speech vanaf de zijlijn aan. ,,Ik ben erg blij met het debat”, zei ze. ,,Het was uitgebreid en inhoudelijk. Soms ook even fel. Ik houd er een goed gevoel aan over.”

Van der Draaij werd door de Kamerleden en de minister uitgebreid bedankt voor het op de kaart zetten van borstkankeronderzoek. Een burgerinitiatief indienen is bijzonder, benadrukte ook Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Slechts twintig Nederlanders gingen Van der Draaij voor. ,,Het getuigt van doorzettingsvermogen.”

De Goudse startte een petitie op die eind maart ruim 100.000 keer was ondertekend. Daar kwam nog duizenden handtekeningen bij. Afgelopen juni hoorde Van der Draaij dat het onderwerp definitief op de politieke agenda is gezet.

Keuze geven

Een overwinning voor de Goudse. Want wekenlang pijnlijke, blauwe borsten, huilbuien en extreme pijn na een ouderwetse mammografie: dat hoeft niet en moet dus echt veranderen, vindt zij. En wel door vrouwen in ieder geval de keuze te geven voor een druk-informatie-gestuurde mammografie of een alternatief. Bij dit eerste onderzoek wordt de kracht die wordt gebruikt om borsten plat te drukken, aangepast op de specifieke borst.

Nu wordt het onderzoek juist standaard uitgevoerd met een kracht-informatie- gestuurde mammografie. Hierbij worden de borsten met grote kracht tussen twee platen gedrukt, om een evenredige dikte te bereiken voor een goede röntgenfoto. Met dus vaak pijn tot gevolg. Van der Draaij: ,,Ik was verbolgen, als dat echt zo erg is, waarom doen we dit onderzoek dan nog op deze manier?”

Als vrouwen afhaken, vanwege de pijn om omdat ze getraumati­seerd zijn, bijvoor­beeld door een verleden van misbruik, dan wil je hen toch een zo goed mogelijk alterna­tief bieden Lisa Westerveld, GroenLinks

Niet opdagen bij onderzoek

Tijdens het debat maakten GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld en VVD-Kamerlid Judith Tielen duidelijk dat zij Van der Draaijs initiatief ondersteunen. Zeker voor de groep vrouwen (27 procent) die nu niet komt opdagen bij het bevolkingsonderzoek. ,,Als vrouwen afhaken, vanwege de pijn om omdat ze getraumatiseerd zijn, bijvoorbeeld door een verleden van misbruik, dan wil je hen toch een zo goed mogelijk alternatief bieden”, vroeg Westerveld de minister.

Kuipers is het met VVD, D66, CDA, CU, GroenLinks, SP, PVV en BBB eens dat moet worden gestreefd naar ‘minder belastende technieken’. Dat steeds minder vrouwen komen opdagen bij het bevolkingsonderzoek, vindt hij zorgelijk. Wel geeft hij aan dat de mammografie op het moment de beste methode is. Een alternatief inzetten kan alleen als dat bewezen even goed of zelfs beter kanker kan opsporen.

Meer duidelijkheid

Eind december geeft de minister meer duidelijkheid over welke alternatieven methoden op dit moment worden onderzocht en in welke fase deze onderzoeken zijn. ,,Ik begrijp dat een minister niet zo snel toezeggingen kan doen”, zei Van der Draaij na afloop van het debat. ,,Dat sommige ondertekenaars van de petitie teleurgesteld zijn, kan ik me wel voorstellen. Ik heb veel berichten gekregen, ook van vrouwen die een oproep voor het bevolkingsonderzoek hebben gekregen en zeggen: ik hoop dat er wordt besloten dat het anders kan.”

De steun voor haar initiatief deed haar ook goed. ,,Als alternatieve onderzoeken nog niet goed genoeg zijn, dan begrijp ik heel goed dat de minister vrouwen daar niet aan kan blootstellen. Ik heb wel gezegd, het lijkt alsof we tijdens dertig jaar werken met de ‘ouderwetse’ mammografie ergens een afslag hebben gemist. Maar het staat op de kaart, ik kijk positief uit naar het vervolg.” De Kamer stemt op dinsdag 12 september over ingediende moties.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Reageren? Lezersbrieven kunnen naar onze lezersredactie, met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.