Blaffende hond redt vermiste vrouw (53) op Veluwse hei: ‘Bella is onze held’

Het bijzondere verhaal begint zaterdagochtend als de politie rond 10.30 uur een melding krijgt. Een vrouw heeft in zorgelijke toestand haar woning verlaten en is sindsdien niet meer gezien. ‘Omdat wij ons zorgen maakten over de gezondheid van deze vrouw zijn we met man en macht gaan zoeken’, schrijft de politie.

Uitgestrekt gebied

Agenten vermoeden dat de vrouw zich op de heide bij Epe en Heerde bevindt. Maar omdat dit een uitgestrekt gebied is, is het voor de politie onmogelijk om zonder hulp een zoektocht te starten. Via een Burgernetactie wordt daarom het publiek ingeschakeld. ‘Ondertussen zijn we samen met familie verder gegaan met zoeken.’

Bella blaft

Dan gebeurt er iets bijzonders. Rond 12.00 uur loopt een vrouw met haar hond Bella over de heide, wanneer het dier ineens naar een boom loopt, een stuk van het wandelpad af. De viervoeter begint hard te blaffen. ‘Het was een boom waarvan de takken laag over de grond hingen, waar je bijna niet tussendoor kon kijken’, aldus de politie.

Als het baasje kijkt waarom haar hond aanslaat, ontdekt ze tussen de takken een vrouw. Ze ligt op de grond en heeft dringend medische hulp nodig. Ze weet van de Burgernetactie en schakelt direct de hulpdiensten in.

Na wat zoekwerk kunnen politie- en ambulancepersoneel de bewuste plek traceren. De gevonden vrouw wordt overgebracht naar het ziekenhuis. ‘Inmiddels gaat het naar omstandigheden goed met haar’, laat de politie weten.

Held

De politie is onder de indruk van de situatie. ‘We vonden dit zo’n bijzonder verhaal dat we de hond en het baasje in het zonnetje hebben gezet. Vandaag hebben we een groot bot bij onze held Bella thuis bezorgd. Uiteraard was er ook een mooie bos bloemen voor het baasje. Bella is onze held.’